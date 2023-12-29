То, как вы сжимаете кулак может рассказать о характере: узнайте свои темные стороны

Люди, у которых большой палец лежит на внешней стороне пальцев, обнаруживают целый набор черт и качеств.

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Тест на характер по кулаку / Коллаж Главред, фото flickr (Walt Stoneburner), freepik

Наше тело иногда выдает себя, когда мы этого не осознаем - например, краснеет, когда мы смущаемся. По некоторым данным, то, как вы сжимаете руки в кулак, может многое о вас рассказать

Забудьте о звездных знаках - оказывается, ваш кулак говорит о вас многое, пишет Mirror.

Как определить характер по кулаку

Для большинства из нас сжимание руки в кулак - это исключительно редкие случаи, когда мы полны гнева и разочарования. Но, как утверждают ученые, это простое движение может открыть нам удивительную тайну нашей личности. Все дело в том, как располагается большой палец при сжатии кулака - заворачивается ли он внутрь пальцев или остается снаружи.

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По мнению ученых, прирожденные лидеры держат большой палец в кулаке. Люди, которые так поступают, часто очень уверены в себе, являются маяком стабильности даже тогда, когда в них закрадываются сомнения и обладают остротой внимания.

Тест на характер по кулаку / Фото: Mirror

"Ваша интеллектуальная одаренность неоспорима, и ваш высокий IQ проявляется в остром уме и проницательных наблюдениях. Среди других качеств - жажда знаний и исследований и умение слушать", - говорится на сайте.

Люди с внутренним складом ума подходят к проблемам спокойно и мудро. Они всегда рассматривают все стороны, прежде чем принять взвешенное решение.

Однако люди, у которых большой палец лежит на внешней стороне пальцев, обнаруживают целый набор черт и качеств. Эти люди - мастера самовыражения.

"Вы не боитесь проявлять свою индивидуальность. Вы излучаете уверенность, но не высокомерие, а искреннюю веру в свои достоинства. Вы прямолинейны и непосредственны в общении, говорите то, что имеете в виду, и подразумеваете то, что говорите", - говорится в статье.

Держать большой палец за пределами кулака также связано с высокой самооценкой и излучать уверенность. Говорят, что когда дело доходит до общественных собраний, эти люди обладают живой энергией и харизмой, которые всегда дают о себе знать. Однако они также любят наслаждаться своей собственной компанией и иметь свои границы.

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