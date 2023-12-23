Грозит сильным отравлением: 10 самых опасных продуктов для собак

Владельцев домашних животных предупреждают об опасных блюдах для их животных, которые могут привести к отравлению.

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Что нельзя есть собакам / коллаж: Главред, фото: pexels

Владельцев домашних животных призывают уберечь своих собак от рождественских блюд, которые могут быть опасны и токсичны для четвероногих любимцев. Праздничные блюда, в частности пироги с фаршем, начинка, шоколад и сыр, могут быть очень опасными и даже смертельными, если их съедят собаки.

Собаки переваривают пищу иначе, чем люди, то, что безопасно для потребления человеком, может быть потенциально смертельным для собак. Многие ингредиенты любимых продуктов для людей - чрезвычайно токсичны для собак, передает Mirror.

Десять самых токсичных продуктов для собак

Пудинг или пироги с фаршем. Виноград и сушеные продукты, такие как смородина и изюм, токсичны для собак, а потребление может привести к почечной недостаточности. Начинка. В ней много соли и жира, что может привести к сердечным заболеваниям и диабету при массовом употреблении или в течение длительного периода времени. Он также содержит чеснок и лук, которые могут нанести вред желудку собаки. Имбирные пряники богаты маслами и жирами, а также могут вызывать панкреатит у домашних животных. Мускатный орех, содержащийся в пряниках, также содержит токсин под названием миристицин, который не подходит для желудка собак. Орехи и марципан из-за высокого содержания жира многие собаки страдают расстройством желудка, а у некоторых это может вызвать более серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Молочные продукты. Собакам трудно употреблять и переваривать молочные продукты. Как и некоторые люди, они не переносят продукты с лактозой, такие как молоко и сыр, что может вызвать расстройство желудка, диарею и рвоту. Алкоголь. Даже небольшое количество алкоголя, содержащегося в приготовленной пище, не следует давать вашей собаке, и вам следует немедленно обратиться к ветеринару, если ваша собака случайно проглотит его. Искусственный подсластитель часто содержится в сладостях, и даже пар может вызвать токсический эффект у маленькой собаки, что приведет к повреждению печени, рвоте, летаргии, судорогам и коме. Подливка. Как основной продукт рождественского ужина, многие остатки будут в соусе, который содержит много соли, и его следует избегать. Шоколад. Химическое вещество теобромин, содержащееся в шоколаде, токсично для собак. Даже небольшие количества могут вызвать возбуждение, повышенную возбудимость, тремор, судороги и проблемы с сердцем. Лук и чеснок могут вызвать токсичность. Сначала может возникнуть рвота и диарея, но в основном эритроциты повреждаются, что приводит к анемии.

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