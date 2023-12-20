Это может погубить питомца: ветеринар предупреждает об неочевидной праздничной опасности, способной погубить собаку

Если у вашего питомца появилисьсерьезные признаки раздражения или реакции, стоит обратиться к ветеринару.

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Что может вызвать аллергию у собак / Коллаж Главред, фото freepik

Все больше хозяев предпочитают наряжать своих четвероногих друзей в праздничные наряды на Рождество.

Но в то время как симпатично позирующие пупсы могут стать идеальным снимком для соцсетей, шок от некоторых тканей может стать причиной рождественского раздражения и зуда для многих собак, ограничивая движения, а в крайних случаях даже приводя к серьезным аллергическим реакциям, пишет Mirror.

Во что можно наряжать животных

Учитывая, что за последний месяц число запросов в Интернете "рождественские джемперы для собак" выросло на 315,4%, самое время позаботиться о том, чтобы ваши пушистые друзья могли принять участие в празднике безопасно, с максимальным комфортом и радостью.

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"С приближением Рождества как никогда велик соблазн нарядить своего пушистого друга и заставить его позировать для фото. Как бы мило это ни выглядело в Instagram, многим собакам не нравится носить джемперы, а других могут раздражать некоторые ткани, из которых сделана одежда", - дал совет главный ветеринар tails.com Шон Маккормак.

Он также подчеркнул, что проблемой может быть не только аллергическая реакция на ткани, поскольку натирание и ограничение движений также могут раздражать собаку. Так каких же тканей, по мнению Шона, следует избегать при покупке джемпера для вашей собаки?

"Один из главных преступников - шерсть. Роскошная для большинства людей, она может вызывать раздражение у собак. Может показаться, что это хороший и теплый выбор для джемпера, но у щенков с чувствительной кожей она может вызывать зуд и дискомфорт", - говорит врач.

Еще одна ткань, которая, по его словам, может вызывать раздражение, - это нейлон. Нейлон - очень часто используемая ткань, но у собак, склонных к аллергии, он может вызывать зуд и воспаление кожи. Если у вашего питомца есть игрушки, одеяла и ошейники из нейлона, джемпер также должен быть безопасным.

Шон также отметил, что искусственный мех может вызывать сильный зуд у некоторых собак. В то время как он отлично согревает людей, существует риск того, что он может вызвать невероятное раздражение у собак. Кроме того, это может привести к перегреву животных с густой шерстью, поскольку они, по сути, уже носят утепленную шубу.

Менее очевидной является ткань из хлопковых смесей.

"Если одежда для собак изготовлена не из 100% чистого хлопка, то в ее состав обычно входит полиэстер или нейлон, которые могут вызывать у собак зуд", - подтверждает он.

И наконец, перья: "Если у вас и вашего питомца намечается праздничная костюмированная вечеринка, то перья - однозначно нет. Перья не только представляют потенциальную опасность удушья, но и могут вызывать у собак сильное раздражение", - говорит Шон.

Он говорит, что даже если перья не находятся в непосредственном контакте с кожей собаки, куртка или пальто, наполненные гусиным пухом, могут создать такую же проблему. Поэтому всегда проверяйте, чем набита ваша одежда для собак.

Признаки аллергической реакции на ткань у собаки

"Если ваша собака раздражена или, что еще хуже, у нее аллергическая реакция на определенный тип материала, всегда есть признаки, на которые вы можете обратить внимание, - говорит Шон.

Среди них:

Порезы на коже, свидетельствующие о том, что собака поцарапалась

Слезящиеся глаза

Чрезмерное расчесывание

Покраснение кожи, вызванное царапинами

Лысые участки, вызванные выпадением шерсти

Насморк

Зуд в ушах

Отек вокруг лица

Чихание

Дрожание головы

Опухшие лапы

Если у вашего питомца появились более серьезные признаки раздражения или реакции, такие как отек, облысение, порезы или даже инфекции, Шон подчеркивает, что его необходимо отвезти к ветеринару.

Он также советует, что чистый хлопок - идеальная ткань для обеспечения счастья и благополучия вашей собаки, что всегда должно быть приоритетом при ее одевании. "Проверьте, может ли ваша собака свободно двигаться в одежде", - говорит он. Она не должна стеснять движений, собака должна иметь возможность есть, дышать, пить и легко ходить в туалет". Убедитесь, что собака не носит одежду в течение длительного времени. Если собака начинает проявлять признаки беспокойства, немедленно снимите наряд.

Также важно помнить, что при включенном отоплении и большом скоплении людей в доме может стать жарко и некомфортно для собаки. Если на собаке надет теплый джемпер, она может быстро перегреться. Важно следить за температурой в доме и за питомцем, если он начинает проявлять признаки перегрева, включая одышку и слюноотделение, это явный признак того, что собаке некомфортно.

Бывает трудно понять язык тела собаки, но есть основные признаки, по которым можно распознать, что ваш питомец чувствует раздражение, когда на нем надета одежда, например, он поджимает хвост, трется о мебель или чрезмерно вылизывается.

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