Вы пожалеете: почему нельзя замораживать алкоголь

Негативный эффект может быть особенно заметен в случае алкогольных напитков с низким содержанием воды.

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Почему нельзя замораживать алкоголь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Зимние вечера зачастую манят нас настоящим коктейлем холода и алкоголя. Однако есть важное правило, которое стоит помнить: замораживание алкоголя — не лучшая идея. Давайте разберемся, почему.

Что происходит с алкоголем в морозилке?

Алкоголь, будучи жидкостью, обладает низкой точкой замерзания, однако замораживание может негативно повлиять на его структуру и вкусовые качества. Эффект может быть особенно заметен в случае алкогольных напитков с низким содержанием воды, таких как виски или текила.

Можно ли хранить алкоголь в морозилке?

Хотя алкоголь не замерзнет при обычных температурах домашней морозилки, его подвергание низким температурам может вызвать изменения во вкусе и текстуре. Кроме того, замораживание может привести к образованию кристаллов или хлопьев в напитке, что не способствует его наилучшему вкусу.

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Также бутылка может просто-напросто лопнуть из-за высокого давления после замерзания.

Где хранить алкоголь?

Итак, помните, что алкоголь лучше хранить в прохладных, защищенных от света местах. Морозилка — не самое подходящее место для ваших драгоценных бутылок. Оптимальные условия помогут сохранить вкус и качество ваших алкогольных напитков на долгие годы.

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