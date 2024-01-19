Ржавчина отпадет за минуты: женщина показала, как быстро отреставрировать мебель

Этот недорогой трюк может сделать ржавую, старую мебель или металлические предметы совершенно новыми за считанные секунды.

https://glavred.info/lifehack/rzhavchina-otpadet-za-minuty-zhenshchina-pokazala-kak-bystro-otrestavrirovat-mebel-10534511.html Ссылка скопирована

Как отчистить ржавчину - женщина показала, как отреставрировать старую мебель / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Женщина придумала гениальный и дешевый способ удаления ржавчины с металлической мебели.

Ржавчина никогда не выглядит приятно, но это не всегда означает, что предмет предназначен для мусорного бака. Ржавчина обычно появляется на металле, если не ухаживать за ним должным образом, не защищать или не чистить должным образом. Со временем ваш металлический предмет может за считанные секунды превратиться из старого в новенький.

Автор контента Мелисса, которая любит превращать свои ненужные вещи в сокровища, является профессионалом в использовании хитроумных методов для реставрации предметов. Ее последний трюк связан с предметом, который есть у большинства из нас дома.

видео дня

Она просто использует немного воды и оловянную фольгу. Мелисса поделилась своим роликом в Instagram и продемонстрировала, как она взяла кусок фольги и натерла им ножки ржавого плетеного стула. Ей удалось немедленно удалить ржавчину, пишет Mirror.

Смотрите видео о том, как быстро отреставрировать старую мебель:

Видео собрало более девяти миллионов просмотров и ошеломило людей. Мелисса сказала: "Знаете ли вы, что вы можете легко удалить ржавчину с помощью алюминиевой фольги и воды? Да, именно так.

"Все, что вам нужно сделать, это смять кусок алюминиевой фольги, погрузить его в воду и почистить! Она отклеивается сразу".

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.