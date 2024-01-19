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Стекло машины больше не будет замерзать: мужчина показал мегапростой способ

Юрий Берендий
19 января 2024, 03:40
Когда температура опускается ниже нуля, один сообразительный человек придумал необычный трюк, чтобы не дать своему автомобильному стеклу замерзнуть.
Стекло машины больше не будет замерзать: мужчина показал мегапростой способ
Как быстро разморозить окно - мужчина показал, как избавиться от замерзания стекла / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Водитель службы доставки придумал необычный, но "сильный" и "эффективный" способ предотвратить замерзание лобового стекла автомобиля - с помощью бутылки водки.

Водители хорошо знакомы с досадным и трудоемким испытанием, связанным с необходимостью каждый раз отчищать снег со своих транспортных средств и размораживать лобовое стекло. Но один мужчина считает, что нашел идеальное решение, которое экономит ему до 10 минут времени каждое утро, пишет Dailyrecord.

26-летний Джек Ментипли утверждает, что разбрызгав водку на лобовое стекло автомобиля и "несколько рюмок" в омыватель, она не даст стеклу замерзнуть. Водитель курьера поделился видео, демонстрирующим простой хакерский трюк, и утверждает, что любая "дешевая" бутылка алкоголя сработает так же хорошо.

видео дня

На видео видно, как Джек выливает водку на лобовое стекло, а затем заливает омыватель остатки бутылки.

Смотрите видео о том, как избавиться от замерзания лобового стекла:

Водитель из Олброу, Шотландия, настаивает на том, что алкоголь "не замерзает" - таким образом предотвращая обледенение. Джек объяснил: "Честно говоря, я думал, что это более известный трюк. Это то, что я знаю уже довольно давно, и я делаю это с тех пор, как сел за руль".

Джек предложил бонусный хак - показал, как создать водочный спрей для распыления, чтобы не наливать водку напрямую. Он сказал: "Если вы возьмете бутылку с распылителем и наденете верхнюю часть на бутылку с водкой, то она продержится дольше".

Джек рассказал, что раньше использовал покупные средства для размораживания экрана, но они оказались гораздо менее эффективными. Он считает, что время является ключевым фактором, который влияет на эффективность средства, и рекомендует водителям делать это ночью.

"Если вы выходите на улицу ночью и наносите средство на лобовое стекло, оно намного эффективнее", - добавил он.

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