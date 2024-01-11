Лобовое стекло не замерзнет никогда: чем его нужно натереть с вечера

Попробуйте этот необычный лайфхак и избавьтесь от льда на лобовом стекле мгновенно!

https://glavred.info/life/lobovoe-steklo-ne-zamerznet-nikogda-chem-ego-nuzhno-nateret-s-vechera-10532459.html Ссылка скопирована

Как избавиться от льда на лобовом стекле / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Есть простой способ избавиться от льда на лобовом стекле автомобиля всего за несколько секунд, и вам не понадобится ничего, кроме кухонного предмета, который, вероятно, уже есть у вас дома.

Тим Олкок из LeaseCar.uk рассказал о том, что лук может быть вашим лучшим союзником в борьбе со льдом, пишет Mirror.

Этот необычный метод может показаться удивительным, но, согласно авторитетному мнению автомобильного эксперта, он действительно работает.

видео дня

Обычный лук, помимо слезоточивого эффекта, способен размораживать лобовое стекло вашего автомобиля. Основной секрет кроется в молекулах сахара, которые разрушают лед при его образовании на стекле.

Как сделать, чтобы не намерзал лед на лобовом стекле:

Возьмите лук и разрежьте его пополам.

Перед сном потрите срезанной стороной лука всю поверхность лобового стекла. Этот трюк лучше проводить заранее, чтобы предотвратить образование инея и льда.

Этот метод не только экономит ваше время, но и предоставляет интересное решение, когда стандартный скребок не приносит удовлетворительных результатов.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.