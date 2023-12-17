Оттает за пару минут: как очистить автомобиль от льда

Следуя этим простым советам, вы сможете освободить свой автомобиль от льда быстро и безопасно.

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Как очистить автомобиль от льда / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С наступлением холодов важно знать эффективные методы, которые помогут избавиться от льда на вашем автомобиле Мы расскажем, как быстро убрать лед с машины используя простые и дешевые средства.

Лимонная свежесть

Лимонная кислота, содержащаяся в лимонах, может разрушить ледяной барьер. Просто выдавите сок на лобовое стекло, затем тщательно смойте его теплой водой и аккуратно протрите осколки самим лимоном.

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Магия соли

Также можно посыпать лобовое стекло солью для растворения льда химическим путем, не оставляя трещин. Для боковых зеркал просто нанесите соль на губку, замочите ее в теплой воде и протрите зеркала.

Защита лука

Помимо готовки, лук репчатый оказывает помощь в борьбе со льдом. Разрежьте луковицу пополам и натрите ею лобовое стекло на ночь, чтобы предотвратить образование толстого слоя льда.

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