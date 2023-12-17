Оттает за пару минут: как очистить автомобиль от льда

С наступлением холодов важно знать эффективные методы, которые помогут избавиться от льда на вашем автомобиле Мы расскажем, как быстро убрать лед с машины используя простые и дешевые средства.
Лимонная свежесть
Лимонная кислота, содержащаяся в лимонах, может разрушить ледяной барьер. Просто выдавите сок на лобовое стекло, затем тщательно смойте его теплой водой и аккуратно протрите осколки самим лимоном.
Магия соли
Также можно посыпать лобовое стекло солью для растворения льда химическим путем, не оставляя трещин. Для боковых зеркал просто нанесите соль на губку, замочите ее в теплой воде и протрите зеркала.
Защита лука
Помимо готовки, лук репчатый оказывает помощь в борьбе со льдом. Разрежьте луковицу пополам и натрите ею лобовое стекло на ночь, чтобы предотвратить образование толстого слоя льда.
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