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Не отходя от прилавка: 6 простых способов, как выбрать качественную колбасу

Юрий Берендий
19 января 2024, 12:03
Главред выяснил, какие способы помогут выбрать качественную и вкусную колбасу прямо в магазине.
Не отходя от прилавка: 6 простых способов, как выбрать качественную колбасу
Как выбрать колбасу - как определить некачественную колбасу в магазине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

При выборе колбасы в магазине важно руководствоваться несколькими ключевыми критериями, которые помогут определить качество продукта и его свежесть. Константин Грубич в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о ключевых правилах при выборе колбасы и о том, как проверить колбасу на уровень крахмала.

На что нужно обратить внимание при выборе колбасы?

  • Обращайте внимание на ДСТУ: это тот стандарт, которому должны подчиняться все предприятия. "Если колбаса по ДСТУ - высшего сорта, то это означает, что в ее состав входит отборное мясо, что там нет перемолотых костей, что там нет кожи, что допускается в продуктах, которые продаются с пометкой "первый сорт", - указывает Константин Грубич в "Сніданку з 1+1".
  • Обращайте внимание на целостность оболочки: она может быть как искусственной, так и из натуральной кишки. По словам Константина Грубича, не важно, натуральная или искусственная оболочка, главное, чтобы не было никаких повреждений, никаких царапин, проколов. Наличие повреждений может привести к контакту продукта с воздухом и бактериями, что может изменить его качество.
  • Обращайте внимание на текстуру в разрезе колбасы: текстура очень важна. Смотрите, чтобы не было никаких лишних вкраплений. Если в колбасе в составе присутствует сало, то смотрите, чтобы цвет сала был белого цвета, ни в коем случае не желтого или вообще серого. Не покупайте колбасу, которая имеет зеленоватые оттенки или подозрительные пятна, поскольку это может свидетельствовать о нарушении технологии изготовления или ненадлежащих условиях хранения.
  • Проверяйте колбасу с помощью обоняния: колбаса должна иметь приятный, характерный для своего сорта аромат, без неприятных запахов, которые могут свидетельствовать о нарушениях в производстве или недостаточной свежести.
  • Лучше покупайте целую колбасу, а не кусок
  • Место хранения и производитель: проверьте, находится ли продукт в соответствующих условиях хранения. Колбасу следует хранить в холодильнике или холодильной витрине, чтобы избежать повышения температуры и сохранить свежесть. Выбирайте надежного производителя: в месте продажи должны быть надлежащие условия и вся необходимая документация.

Смотрите видео о том, как выбрать качественную колбасу в магазине:

Как проверить колбасу на уровень крахмала?

Для того, чтобы проверить колбасу на уровень крахмала, нужно на кусочек колбасы поместить каплю йода.

"Если раствор остается коричневым - это знак качества. Если же цвет изменился на синий, то этот продукт содержит избыток крахмала. Конечно, те кусочки, которые вы использовали для эксперимента, есть нельзя", - добавляет Константин Грубич.

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колбаса лайфхак
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