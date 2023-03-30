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Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекут

30 марта 2023, 14:42
Вкусная, нежная и простая домашняя колбаса на Пасху 2023. Рецепт колбасы, который сможет приготовить любая хозяйка.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 6-8 порции
Кухня Кухня Украинская
Рецепт на Пасху 2023 куриная домашняя колбаса
Рецепт на Пасху 2023 куриная домашняя колбаса / freepik.com

Любимый праздник Пасха - время встречать близких в доме. В пасхальную корзину в церковь всегда кладут домашнюю и вкусную колбасу, кулич, яйца. Главред решил рассказать рецепт домашней колбасы, от которой слюнки потекут.

Рецепт самый легкий и много времени не потребуется возиться с домашней колбасой.

Запеченная и нежная домашняя колбаса будет замечательно сочетаться на пасхальном столе.

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Куриная домашняя колбаса - рецепт на Пасху 2023

Вам понадобится:

  • Бедра куриные - 900 гр (уже без костей)
  • Перец молотый
  • Чеснок - по вкусу
  • Желатин - 1 пакетик (15 гр)
  • Соль
  • Приправы - по вкусу
  • Майонез легкий - 2 столовые ложки

Курицу помыть, и убрать все кости.

Кожу с куриных бедер не снимайте, так колбаска будет вкуснее.

Куриное мясо порезать небольшими кусочками. Примерный размер для домашней колбасы должен быть не более 2 см.

Чеснок по вкусу измельчить, добавить к мясу.

Курицу на домашнюю колбасу посолить, поперчить, добавить специи.

Также добавляем 2 столовые ложки легкого майонеза.

Перемешиваем курицу и даем 10 минут постоять.

В мясо всыпать желатин и снова перемешать.

Домашняя колбаса рецепт
Домашняя колбаса рецепт / pixabay

В пищевую пленку выложить часть фарша на домашнюю колбасу и аккуратно, плотно завернуть.

Примерно получается 3 домашние колбасы из 900 гр куриных бедер.

В фольгу для запекания свернуть домашнюю колбасу.

Разогреть духовку до 100 гр и запекать домашнюю куриную колбасу на Пасху 60 минут.

Достаем колбасу из духовки, даем остыть и отправляем в холодильник на сутки.

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