Точно должна быть в корзине на Пасху 2023: недорогой рецепт домашней колбасы, аж слюнки потекут

Любимый праздник Пасха - время встречать близких в доме. В пасхальную корзину в церковь всегда кладут домашнюю и вкусную колбасу, кулич, яйца. Главред решил рассказать рецепт домашней колбасы, от которой слюнки потекут.
Рецепт самый легкий и много времени не потребуется возиться с домашней колбасой.
Запеченная и нежная домашняя колбаса будет замечательно сочетаться на пасхальном столе.
Куриная домашняя колбаса - рецепт на Пасху 2023
Вам понадобится:
- Бедра куриные - 900 гр (уже без костей)
- Перец молотый
- Чеснок - по вкусу
- Желатин - 1 пакетик (15 гр)
- Соль
- Приправы - по вкусу
- Майонез легкий - 2 столовые ложки
Курицу помыть, и убрать все кости.
Кожу с куриных бедер не снимайте, так колбаска будет вкуснее.
Куриное мясо порезать небольшими кусочками. Примерный размер для домашней колбасы должен быть не более 2 см.
Чеснок по вкусу измельчить, добавить к мясу.
Курицу на домашнюю колбасу посолить, поперчить, добавить специи.
Также добавляем 2 столовые ложки легкого майонеза.
Перемешиваем курицу и даем 10 минут постоять.
В мясо всыпать желатин и снова перемешать.
В пищевую пленку выложить часть фарша на домашнюю колбасу и аккуратно, плотно завернуть.
Примерно получается 3 домашние колбасы из 900 гр куриных бедер.
В фольгу для запекания свернуть домашнюю колбасу.
Разогреть духовку до 100 гр и запекать домашнюю куриную колбасу на Пасху 60 минут.
Достаем колбасу из духовки, даем остыть и отправляем в холодильник на сутки.
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