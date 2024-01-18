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Как утеплить окно с помощью герметика: мужчина раскрыл гениальный метод

Юлия Закрепа
18 января 2024, 23:16
Эксперт поделился, что существует удобный метод, который поможет эффективно защитить ваш дом от сквозняков.
Как утеплить окно с помощью герметика: мужчина раскрыл гениальный метод
Как утеплить окно с помощью герметика / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Температура на улице значительно упала, а отопление в домах лишь дорожает. Многие люди ищут новые методы, как сохранить в своих домах тепло и уют.

По большей части люди прекратили включать отопление на полную мощность и ищут способы недорого утеплить свои дома. Специалист рассказал, что существует удобный и гибкий материал, который используется для уплотнения утечек воздуха через небольшие щели - это может стать зимним спасителем для дома, передает издание Mirror.

Герметик можно приобрести недорого, однако он сохранит тепло в домах, ведь с помощью него можно "заделать" щели. Эксперт отметил, чтобы проверить наличие сквозняков, стоит провести рукой по оконным рамам и краям дверей.

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Перед нанесением герметика необходимо убедиться, что все поверхности чистые, сухие и обезжиренные. Вам необходимо снять насадку, обрезать кончик нужной ширины и убедиться, что герметик полностью контактирует с боковой и задней сторонами соединения. После того, как вы нанесли герметик, пальцами или обратной стороной пластиковой ложки разгладьте шарик, чтобы сформировать равномерное уплотнение. Специалист рекомендует дать примерно 10 дней, чтобы герметик мог высохнуть.

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