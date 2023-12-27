'Сохранит тепло в доме': женщина показала гениальный лайфхак, как утеплить окна

Температура на улице продолжает падать, а счета за электричество стремительно растут. Однако, женщина поделилась действенными методами, которые помогут вам согреть дом.
Женщина в своем TikTok делится полезными советами по уходу за домом, уборке, красоте и многому другому. На этот раз она поделилась советами на зиму для дома, как сохранить тепло в домах, передает Mirror.
"Это уменьшит потери тепла из ваших окон до 50 процентов", - сказала женщина.
Она предложила три способа сохранить тепло в доме с помощью распылителя с водой, пузырчатой пленки и антипригарной стеклянной панели и ленты.
"Возьмите распылитель с водой, распылите на окно, и вы можете просто наклеить пузырчатую пленку прямо сверху, и это добавит дополнительный слой, чтобы вы не теряли тепло через окна", - рассказала женщина.
Также она рассказала, что стоит проверить, есть ли сквозняк от окон, который может проходить через мелкие щели.
"Есть лента, которую можно приклеить к корпусу ваших окон, стоит просто приклеить ее к нижней части окон. Вы буквально просто приклеиваете его к нижней части оконной панели", - добавила женщина.
Смотрите видео о том, как утеплить окна:
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