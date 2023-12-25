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Как утеплить комнату за 2 минуты народным способом с помощью одного средства, крутой лайфхак

Лидия Неплях
25 декабря 2023, 21:14
Благодаря этому лайфхаку температура в помещении повышается на несколько градусов.
Как утеплить комнату за 2 минуты народным способом с помощью одного средства, крутой лайфхак
Как утеплить комнату изнутри на зиму / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (khutoraesthetic)

Новогодние праздники могут испортить не только отсутствие снега, выяснение отношений с семьей за столом или ненужные подарки, но и холод в доме. Именно тепло добавляет праздничной атмосферы и уюта. Если же у вас холодная квартира, а радиаторы плохо греют, есть способ, как решить эту проблему за 2 минуты. Им поделилась мастерица на все руки в TikTok.

"А вы знали, что можно утеплить квартиру за 2 минуты и сделать комнату ощутимо теплее? Есть простой и бюджетный метод, как улучшить теплоотдачу батареи, чтобы тепло от нее грело не в холодную стену, а в комнату", - начала свое видео девушка.

Для того, чтобы лайфхак сработал, надо поставить специальную теплоизоляцию. Она сделана из пенополиэтиленовой пены и алюминиевой фольги. Именно этот материал направляет тепло, выделяемое радиатором, внутрь помещения. Он увеличивает коэффициент его полезного действия аж на 20%. Благодаря этому температура в помещении впоследствии повышается на несколько градусов.

видео дня

Устанавливать изоляцию очень просто, на это вы потратите 2 минуты. Для этого просто отрежьте нужный кусок, сделать надрезы в местах креплений и запихнуть за батарею. Можно зафиксировать его скотчем или клеем, жидкими гвоздями, но он и без этого хорошо держится.

На метраж, говорит девушка, покупать изоляцию не выгодно, это выйдет дороже, отрезать лишнее будет неудобно. Лучше выбрать готовый вариант изоляции именно для радиаторов. Его высота - 60 см в рулоне на 5 метров, поэтому его точно хватит на все батареи в стандартной квартире. Автор видео говорит, что пользуется Алюфомом, но подойдет любая другая фирма изоляции.

Смотрите, как утеплить комнату изнутри:

@khutoraesthetic А вы знали, что можно утеплить квартиру за 2 минуты и сделать комнату ощутимо теплее? Есть простой и бюджетный метод как улучшить теплоотдачу батареи. Чтобы тепло от нее грело не холодную стену, а лучше грело комнату-следует поставить специальную теплоизоляцию. Она сделана из пенополиэтиленовой пены и алюминиевой фольги именно этот материал направляет тепло, выделяемое радиатором, в середину помещения. То есть увеличивает коэффициент его полезного действия аж на 20% благодаря этому температура в помещении впоследствии повышается на несколько градусов устанавливать изоляцию максимально легко, у меня ушло на это аж 2 минуты, просто отрезала нужный кусок, сделала надрезы в местах креплений и запихнула все за батарею. Можно зафиксировать скотчем, или клеем жидкие гвозди, но она и без этого прекрасно держится на метраж покупать изоляцию не выгодно, это получится дороже и будет не удобно отрезать от нее лишнее. Лучше выбрать готовый вариант изоляции именно для радиаторов. У него высота 60см а в рулоне ее аж 5метров, так что его точно хватит на все батареи в стандартной квартире. Называется такая изоляция Алюфом, а на официальном интернет-магазин производителя рулон стоит всего 353грн это отличный вариант утопления, так что держите себе полезную идею #ремонт# утепление#изоляция#тепло#отопление# лайфхак# своимируками# бюджетныйремонт# эстетикахутора# нормаизол# алюфом#Харьков#блог# полезныепорады# утепление домов оригінальний оригинальный звук-эстетика ХУТОРА ? ?

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