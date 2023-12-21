Без паники, проблема решаема: что делать, если перестал заряжаться телефон, действенные методы

Перед тем, как бежать в сервисный центр, попробуйте следовать нескольким рабочим советам.

https://glavred.info/lifehack/bez-paniki-problema-reshaema-chto-delat-esli-perestal-zaryazhatsya-telefon-deystvennye-metody-10527026.html Ссылка скопирована

Как заставить телефон заряжаться / Коллаж Главеред, фото freepik

В эпоху, когда смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, проблемы с зарядкой могут вызвать серьезные неудобства. От ситуаций, когда телефон не заряжается, несмотря на подключение к зарядке, до особых случаев с устройствами iPhone и проблем, связанных с попаданием воды в разъем зарядки - каждая из этих ситуаций требует особого внимания и подхода. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы с зарядкой смартфонов и предложим эффективные и безопасные решения, которые помогут вам быстро вернуть ваш телефон к жизни.

Что делать, если телефон не заряжается, хотя стоит на зарядке

Если ваш телефон подключен к зарядке, но не заряжается, первое, что нужно проверить - это ваше зарядное устройство и кабель. Удостоверьтесь, что они не повреждены. Также стоит попробовать другой источник питания, например, другую розетку или USB-порт. Важно также убедиться, что порт зарядки на самом телефоне чист и не засорен.

Что делать, если iPhone стоит на зарядке, но не заряжается

Для iPhone рекомендации включают проверку на использование оригинального или сертифицированного зарядного устройства Apple. Если это условие выполнено, попробуйте выполнить принудительный перезапуск устройства. Также стоит проверить настройки, чтобы убедиться, что нет никаких ограничений зарядки в режиме энергосбережения.

видео дня

Что делать, если вода попала в разъем для зарядки и телефон не заряжается

Немедленно выключите телефон. Как только вы заметили, что вода попала в разъем, немедленно выключите телефон. Это предотвратит возможные короткие замыкания и другие повреждения.

Аккуратно протрите разъем. Используйте сухую, чистую ткань или микрофибру, чтобы аккуратно протереть разъем. Это поможет удалить излишки воды с поверхности.

Оставьте телефон высыхать. Поместите телефон в сухое, хорошо вентилируемое место. Дайте ему высохнуть естественным образом. Процесс высыхания может занять от нескольких часов до суток. Важно не использовать источники тепла, такие как фен, поскольку они могут повредить внутренние компоненты.

Используйте силикагель или рис. Если у вас есть пакетики с силикагелем, можно поместить их рядом с телефоном, чтобы они поглотили влагу. Также можно использовать сухой рис как альтернативный вариант для поглощения влаги, поместив телефон в контейнер с рисом.

Проверьте разъем после высыхания. После того как телефон полностью высох, проверьте разъем на наличие остатков грязи или коррозии. Если видны какие-либо повреждения или остатки грязи, аккуратно очистите их.

Попробуйте зарядить телефон. После того, как убедитесь, что телефон полностью высох, попробуйте подключить его к зарядному устройству. Если телефон не заряжается, возможно, вода повредила внутренние компоненты.

Обратитесь в сервисный центр. Если телефон по-прежнему не заряжается, лучше всего обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта. Вода может вызвать серьезные внутренние повреждения, которые требуют профессионального вмешательства.

Больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.