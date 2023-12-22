С этим справится любая девушка: как вытащить колесо, которое съехало - рабочий лайфхак

На дороге всегда могут случиться непредвиденные ситуации, и одной из таких является застревание колеса. Вместо того, чтобы тратить значительные средства на эвакуатор, можно выбрать более сообразительный путь. Девушка на TikTok поделилась полезным советом, который может оказаться достаточно эффективным в таких случаях.
Как вытащить машину из рва - лайфхак
"Когда вы едете по дороге и случайно ваше колесо съехало за пределы дороги и застряло, большинство людей не знают как выбраться из этой беды. Некоторые сразу вызывают эвакуатор, но на это надо потратить много денег. Сегодня я покажу тебе один способ. Неважно, девушка ты или парень, каждый сможет выехать", - говорит девушка.
Она говорит, что как только это произошло, водитель должен нажать на тормоза и включить заднюю передачу. Руль надо повернуть в ту сторону, в которую упала машина. Нажимаем на газ до отметки 3,5, отпускаем ручной тормоз, и машина выедет.
Большинству пользователям в TikTok понравился такой лайфхак. Однако они отметили, что метод может не подойти полноприводным машинам.
Смотрите, как вытащить застрявшую машину:
Напомним, ранее Главред рассказывал, что делать, если холодильник не морозит, но работает.
Также мы писали о том, что делать, если перестал заряжаться телефон и предлагали действенные методы.
Больше лайфхаков:
- Автомеханик поделился гениальным лайфхаком с луком, который разморозит лобовое стекло за считанные минуты
- Как быстро отбеливать белые вещи: давно забытый, но очень эффективный способ
- Эту ошибку допускают все: почему не получается сделать запеченный картофель хрустящим