С этим справится любая девушка: как вытащить колесо, которое съехало - рабочий лайфхак

Этот метод очень прост, для этого не нужно применять физическую силу.

https://glavred.info/lifehack/s-etim-spravitsya-lyubaya-devushka-kak-vytashchit-koleso-kotoroe-sehalo-rabochiy-layfhak-10527227.html Ссылка скопирована

Что делать, если застряло авто / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (viktoriia_han)

На дороге всегда могут случиться непредвиденные ситуации, и одной из таких является застревание колеса. Вместо того, чтобы тратить значительные средства на эвакуатор, можно выбрать более сообразительный путь. Девушка на TikTok поделилась полезным советом, который может оказаться достаточно эффективным в таких случаях.

Как вытащить машину из рва - лайфхак

"Когда вы едете по дороге и случайно ваше колесо съехало за пределы дороги и застряло, большинство людей не знают как выбраться из этой беды. Некоторые сразу вызывают эвакуатор, но на это надо потратить много денег. Сегодня я покажу тебе один способ. Неважно, девушка ты или парень, каждый сможет выехать", - говорит девушка.

Она говорит, что как только это произошло, водитель должен нажать на тормоза и включить заднюю передачу. Руль надо повернуть в ту сторону, в которую упала машина. Нажимаем на газ до отметки 3,5, отпускаем ручной тормоз, и машина выедет.

видео дня

Большинству пользователям в TikTok понравился такой лайфхак. Однако они отметили, что метод может не подойти полноприводным машинам.

Смотрите, как вытащить застрявшую машину:

Напомним, ранее Главред рассказывал, что делать, если холодильник не морозит, но работает.

Также мы писали о том, что делать, если перестал заряжаться телефон и предлагали действенные методы.

Больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.