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Автомеханик поделился гениальным лайфхаком с луком, который разморозит лобовое стекло за считанные минуты

Лидия Неплях
21 декабря 2023, 12:33
Этот способ настолько прост, что отдирать лед утром не придется совсем.
Автомеханик поделился гениальным лайфхаком с луком, который разморозит лобовое стекло за считанные минуты
Как разморозить машину от льда/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube ( ChrisFix), flickr (Salvatore G2)

Многие из нас ждут Рождество в этом году, но, как правило, с надеждой наблюдать за ним из теплого окна, а не отчищать машину на морозе. В связи с этим один механик взорвал умы людей своим сезонным советом о том, как предотвратить замерзание за ночь, пишет Mirror.

Как быстро отогреть лобовое стекло ото льда - лайфхак с луком

Хотя скребки для льда могут помочь удалить некоторые осколки льда на поверхности в этом сезоне, для полного устранения проблемы может потребоваться некоторое время. Как и в любом другом деле, профилактика лучше лечения, и ускорить процесс можно, используя, в частности, один из основных предметов в шкафу.

Эксперт по автотранспорту Тим Алкок говорит: "С резким понижением температуры многим из нас приходится сталкиваться с необходимостью очищать автомобиль от льда по утрам. Но использование скребка для очистки автомобиля от льда может заставить вас простоять 15-20 минут, что может стать кошмаром, когда у вас плотный график".

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"Чтобы за ночь на лобовом стекле не образовывался лед и иней, попробуйте использовать вместо этого лук. Разрежьте луковицу пополам и протрите ею лобовое стекло ночью, чтобы предотвратить налипание толстого слоя льда. Хотя это может показаться странным, масло из лука покрывает стекло слоем, который чудесным образом препятствует налипанию инея", - говорит он.

Также в списке лучших советов Тима по быстрому решению проблемы обледенения автомобиля, которое не потребует больших затрат, - использование лимонов. Лимонная кислота может помочь разрушить ледяной барьер. Выдавите сок на лобовое стекло, затем смойте его теплой водой и вытрите остатки лимона.

А если машина уже слишком обмерзла, и ее не спасает ни лимон, ни надежный скребок для льда, не поддавайтесь искушению облить стекло кипятком - это может привести к его расколу. Вместо этого Тим советует положить на стекло теплое влажное полотенце, которое поможет быстро удалить толстые куски льда, не повредив автомобиль.

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