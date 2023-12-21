Эту ошибку допускают все: почему не получается сделать запеченную картошку хрустящей

Можете вообще отказаться от духовки и вместо нее использовать фритюрницу и запечь картошку в ней.

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Хрустящая картошка/ Коллаж Главред, фото flickr (Chris and Jenni, Jeff Hutchison)

Хрустящая корочка на жареном картофеле - залог идеального рождественского ужина, но есть одна ошибка, которую лучше не совершать, так как она может испортить картофель.

Очень важно, чтобы все было сделано правильно, ведь приготовление такого блюда может стать стрессом, особенно когда так много вещей может пойти не так. И, по словам одного шеф-повара, есть одна ошибка, которая мешает нам добиться идеальной хрустящей корочки на жареном картофеле, пишет Mirror.

Как сделать картошку хрустящей - лайфхак

Марк Уильямс, директор кулинарной школы при пятизвездочном отеле The Grand, рассказал, что после отваривания картофеля нужно всегда ждать, пока он полностью остынет. Большинство из нас просто сливают с него воду и кладут в сковороду для запекания, чтобы сразу отправить в духовку, но это большая ошибка.

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"Чтобы получить идеальный картофель, очистите его, добавьте в холодную воду и доведите до кипения. Варите около шести минут, пока края не размягчатся. Затем процедите его и подождите, пока не перестанет идти пар. Вы никогда не получите хрустящий результат, если она будут полна воды", - говорит шеф-повар.

После того как вы дадите картофелю полностью стечь и остыть, вам следует сделать еще несколько шагов, чтобы добиться идеальной хрустящей корочки, в том числе использовать приправы и правильный жир.

Марк добавил: "Разогрейте выбранный вами жир в горячей духовке - я предпочитаю утиный жир! Не забудьте приправить картофель, а затем аккуратно добавить и обмакнуть его в утиный жир. Запекайте картофель около двадцати минут в горячей духовке, прежде чем перевернуть его; это позволит образоваться корочке под ним, и вы не оставите половину картофеля прилипшей к противню".

А если в этом году вы чувствуете себя немного авантюристом, то можете вообще отказаться от духовки и вместо нее использовать фритюрницу. Фритюрницу можно использовать как для картофеля, так и для пастернака, и она поможет освободить место в вашей духовке.

"Она фантастически подходят для жареного картофеля и значительно сокращают время приготовления. Воздушные фритюрницы с двумя секциями отлично подходят для приготовления блюд при разных температурах. Попробуйте приготовить пастернак в медовой глазури на одной стороне при 180C, а жареный картофель - на другой при 200 градусах", - сказав повар.

Чтобы свести к минимуму стресс, связанный с приготовлением рождественского стола, Марк также дал несколько советов о том, когда следует готовить каждый компонент, и сказал, что картофель следует готовить утром, а затем разогревать, когда придет время подавать на стол.

"Составьте список необходимых продуктов и сделайте все возможное заранее. Большинство блюд я готовлю накануне и просто разогреваю. Мясо должно отдыхать не менее 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы все успеть довести до готовности в духовке", - подытожил он.

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