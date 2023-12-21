Как быстро отбеливать белые вещи: давно забытый, но очень эффективный способ

Вы поймете, какое средство хорошо отбеливает белые вещи, когда попробуете применить на практике простой способ с пищевой содой, перекисью и нашатырем.

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Как сделать серое белье белым и убрать все пятна / Скриншот YouTube

Многим хозяйкам хорошо известно, что стирка далеко не всегда помогает белым вещам. Они становятся свежими, но оттенки все равно могут оставаться, потому что их тяжело отстирать. В такой ситуации возникает вопрос, чем отбелить белые вещи в домашних условиях. Мы расскажем о легком способе, который вам поможет.

Сделайте раствор и погрузите туда белые вещи

Чтобы отбелить вещи от белизны, серости и даже желтизны, нужно приготовить раствор. Для этого нам понадобится ведро, 5-6 литров теплой воды, пищевая сода, перекись и нашатырь.

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Добавляем шесть столовых ложек в ведро с водой и тщательно размешиваем. Также засыпаем туда две столовых ложки перекиси и две столовых ложки нашатыря. Все тщательно перемешиваем, чтобы каждый из компонентов растворился в воде и не остался на ваших вещах.

Погружаем в раствор белье и оставляем так постоять на 3 часа. Нужно будет периодически помешивать белье в ведре.

Достаем вещи, сушим их и гладим

Когда пройдет нужное время, белье следует достать, прополоскать и вывесить на улицу просушить. После того, как белье просохнет, его нужно будет прогладить и можно проверить, что получилось.

В итоге белье должно стать белоснежным и чистым. Метод простой, не затратный и очень эффективный.

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