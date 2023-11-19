Как согреться в квартире без отопления и электричества: действенные лайфхаки

Как утеплить квартиру с помощью подручных средств - Главред собрал полезные советы.
Что можно сделать, чтобы в квартире было тепло и уютно в период холодов. Стоит придерживаться основных лайфхаков, чтобы в доме тепло сохранялось дольше, ведь есть эффективные методы, которые не только помогут сохранить тепло в доме, домах, но и могут помочь сэкономить на отоплении.
Как сделать тепло в квартире без отопления
- Шторы помогут сохранить тепло в доме. Если выбрать плотный материал штор, то можно обеспечить дом от сквозняков и холода, которые могут уходить из окна.
- Пригодятся и ковры. Чем больше их будет на полу, тем лучше будет согреваться и держать тепло дом.
- Также можно применить фольгу возле батарей. Можно просто разместить ее между батареей и стеной.
- Ванная комната может добавить тепла в дом. После того, как вы вышли из горячего душа или ванной, то откройте дверь, чтобы тепло уходило в другие комнаты.
- Если ночью очень холодно, то можно использовать старый метод с бутылкой воды. Стоит просто набрать горячую воду в бутылку и положить ее возле себя.
- Альтернативой минимальному согреванию дома могут быть свечи. Зажженная свеча - это и тепло и уют в доме.
Как сделать комнату визуально теплее
- Много текстиля в комнате - добавят тепла. Чем больше слоев белья, одеял на кровати, тем теплее будет казаться в комнате.
- Цвет обоев также может сделать комнату теплее. Обои светлых и бежевых тонов лучше всего подойдут для этого.
- Также полезным лайфхаком станет смена лампочек. Лампочки теплых оттенков визуально будут согревать и делать помещение "теплее".
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