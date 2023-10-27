Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

Главред расскажет, что помогает сохранить тепло в доме и не замерзнуть даже в самые холодные дни.

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Как в доме сохранить тепло / коллаж: Гларвед, фото: скриншот YouTube/instagram ekateryna.shamray

Темпаратура на улице стремительно снижается и совсем скоро станет совсем холодно. Несмотря на отопительный сезон, в некоторых домах и квартирах системы прогревают пространство недостаточно хорошо и люди мерзнут.

Мы расскажем, что долго держит тепло и как сделать так, чтобы квартира оставалась обогретой.

Как в доме сохранить тепло

Наибольшее количество тепла в доме выходит из входных дверей. Соответсвенно, оттуда входит и холодный воздух. Для того, чтобы такой проблемы избежать, в зимнее время года можно исползовать тепловые шторы и завешивать ими двери. Плотная ткань, которая опускается в пол - не даст прохода холодному воздуху и сквозняку, что значительно защитит дом от холода.

Что помогает сохранить тепло

Помимо тепловых занавесов также важно установить специальные приспособления на внутренние двери, которые также помогут избежать сквозняков. Именно из-за сквозняков в квартирах, как правило, становится холодно. Ведь холодных воздух "гуляет" по помещению.

Как пережить холод в квартире

В том случае, если в месте, где вы живете, больше. чем одна комната - стоит подумать над тем, чтобы использовать дополнительные способы обогрева, но только в той комнате, где вы проводите наибольшее количество времени. Самое главное - закрывать межкомнатные двери, чтобы тепло сохранялось именно там, где вы проводите своё время чаще всего.

О том, как экономить на потреблении тепла, рассказали в программе "Сніданок з 1+1":

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