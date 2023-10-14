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Отопительный сезон 2023-2024: когда в домах появится тепло

Анна Ярославская
14 октября 2023, 13:18 обновлено 14 октября, 13:22
Окончательное решение о начале отопительного сезона принимают местные власти в зависимости от погодных условий.

Отопительный сезон
Отопительный сезон в Украине начнется во второй половине октября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Отопительный сезон 2023/2024 в Украине запланирован на конец октября — начало ноября. Окончательное решение о подаче тепла принимают местные власти с учетом среднесуточной температуры воздуха. Об этом заявил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.

По его словам, в последние годы начало отопительного сезона сдвигается ближе к концу октября — началу ноября, но существуют и региональные особенности.

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"Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что какие-то города начнут отопительный сезон во второй половине октября — начале ноября", — сказал Чернышев интервью Интерфакс-Украина.

Глава Нафтогаза добавил, что, по прогнозам синоптиков, будущая зима будет достаточно мягкой, но более морозной, чем в прошлом году.

Отопительный сезон в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 13 октября заявил, что центральное отопление в Украине начнут включать в ближайшие дни в соответствии с погодными условиями. В регионах, где средняя температура уже опустилась ниже 8 градусов, тепло в домах уже появилось.

Шмыгаль добавил, что сезон ожидается сложный, поэтому энергетики и коммунальщики "готовятся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям".

Глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил, что объекты тепловой генерации Украины после ударов агрессора России восстановлены лишь на 1,6% от объема повреждений. В связи с такой ситуацией возникают сомнения относительно успешного прохождения страной осенне-зимнего отопительного периода.

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