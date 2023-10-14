Отопительный сезон 2023-2024: когда в домах появится тепло

Отопительный сезон 2023/2024 в Украине запланирован на конец октября — начало ноября. Окончательное решение о подаче тепла принимают местные власти с учетом среднесуточной температуры воздуха. Об этом заявил глава Нафтогаза Алексей Чернышев.
По его словам, в последние годы начало отопительного сезона сдвигается ближе к концу октября — началу ноября, но существуют и региональные особенности.
"Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что какие-то города начнут отопительный сезон во второй половине октября — начале ноября", — сказал Чернышев интервью Интерфакс-Украина.
Глава Нафтогаза добавил, что, по прогнозам синоптиков, будущая зима будет достаточно мягкой, но более морозной, чем в прошлом году.
Отопительный сезон в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 13 октября заявил, что центральное отопление в Украине начнут включать в ближайшие дни в соответствии с погодными условиями. В регионах, где средняя температура уже опустилась ниже 8 градусов, тепло в домах уже появилось.
Шмыгаль добавил, что сезон ожидается сложный, поэтому энергетики и коммунальщики "готовятся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям".
Глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил, что объекты тепловой генерации Украины после ударов агрессора России восстановлены лишь на 1,6% от объема повреждений. В связи с такой ситуацией возникают сомнения относительно успешного прохождения страной осенне-зимнего отопительного периода.
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