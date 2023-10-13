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"Сезон будет сложным": Шмыгаль анонсировал включение отопления в Украине

Андрей Ганчук
13 октября 2023, 15:05 обновлено 13 октября, 15:11
Государство готовится ко всем вызовам и всевозможным сценариям, связанным с отопительным сезоном, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль, отопление
Готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100% - Шмыгаль / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Отопительный сезон в Украине начнется уже в ближайшее время в соответствии с планами и отопительным сезоном. В некоторых громадах оно уже появилось. Ожидается сложный сезон, государство готовится к различным вызовам и сценариям. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что инфраструктура готова к отопительному сезону. Скоро в домах украинцев появится отопление. В некоторых населенных пунктах его уже дали.

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"Об отопительном сезоне. Готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры приближается к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями", - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что "сезон будет сложным".

"Мы это понимаем, мы готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям", - заявил премьер.

В Украине развернули 13 тысяч Пунктов несокрушимости

По словам главы правительства, по всей стране уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости. Там будет свет, тепло, Интернет и связь, которыми могут воспользоваться украинцы в критических случаях.

"По поручению президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале Дія", - добавил Шмыгаль.

Когда в Украине начинается отопительный сезон

Обычно стандартной датой старта отопительного сезона в Украине считается 15 октября. Впрочем, местные власти сами принимают решение, когда его начать. Решение зависит от средней температуры воздуха -8 в течение трех дней с учетом прогноза погоды.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, на следующей неделе в стране ожидается серьезное похолодание.

Что ждет Украину зимой

Президент Владимир Зеленский полагает, что зимой будет много атак России ракетами и дронами. По мнению главы государства, оккупанты задействуют, в том числе, и иранские дроны. Зеленский призвал союзников обеспечить защиту Украины.

Осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное количество БПЛА Shahed, считает спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Он напомнил, что только в сентябре оккупанты применили 500 дронов, а за весь прошлый отопительный сезон – более 1000.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев покупать генераторы. Министр отметил, что это надо сделать для обеспечения автономной работы приборов, которым нужна электроэнергия. Государство приложит максимальные усилия для того, чтобы генераторы не пригодились.

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Кабмин отопительный сезон Денис Шмыгаль
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