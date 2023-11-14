Когда в Украине могут поднять тарифы на свет и тепло: ответ Минэнерго

Когда в Украине могут подняться тарифы на электроэнергию и отопление - по теме высказался руководитель Минэнерго Герман Галущенко.

https://glavred.info/ukraine/kogda-v-ukraine-mogut-podnyat-tarify-na-svet-i-teplo-otvet-minenergo-10516888.html Ссылка скопирована

На данный момент вопрос о повышении тарифов на услуги ЖКХ не идет, говорят в Минэнерго / коллаж фото УНИАН

В Украине по состоянию на сегодня вопрос о повышении цен на электричество, газ и тепло еще не обсуждался. Об этом в рамках единого телемарафона сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Пока вопрос изменения или поднятия тарифов не обсуждается. Я уверен, что мы закончим точно этот отопительный сезон без поднятия тарифов. В принципе этот вопрос пока на столе не рассматривается", — сказал чиновник.

видео дня

Повышение коммунальных тарифов

Напомним, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.

Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.

Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.