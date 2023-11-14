Когда в Украине могут поднять тарифы на свет и тепло: ответ Минэнерго

В Украине по состоянию на сегодня вопрос о повышении цен на электричество, газ и тепло еще не обсуждался. Об этом в рамках единого телемарафона сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Пока вопрос изменения или поднятия тарифов не обсуждается. Я уверен, что мы закончим точно этот отопительный сезон без поднятия тарифов. В принципе этот вопрос пока на столе не рассматривается", — сказал чиновник.
Повышение коммунальных тарифов
Напомним, что Денис Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине. Премьер-министр сообщил, что с января этого года наблюдается прирост в доходах местных бюджетов, поэтому повышения тарифов для населения не произойдет.
Украинцам озвучили тариф на свет в октябре. В октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.
Как изменились коммунальные тарифы и сколько теперь заплатят украинцы. В Украине с августа 2022 года и по август 2023 года зафиксирован рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%. Сильнее всего подорожало электричество.
Больше интересных новостей:
- В Украине отменили повышение тарифов на воду
- Украинцам подготовили сюрприз: каким будет тариф на воду до конца войны
- Тарифы на газ в августе: кому придется платить на 2 грн больше за каждый кубометр