В Украине рассматривают возможность зеркальной атаки, если Россия будет наносить удары по энергетической инфраструктуре.

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Украина сможет нанести ответный удар в случае атак на энергетику / коллаж: Главред, фото: pexels, 14 ОМБ

Ответные удары за атаку на энергообъекты зимой могут быть нанесены по российской нефтегазовой инфраструктуре. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр уверждает, что с падением температуры воздуха Россия с большой вероятностью усилит интенсивность ударов и такой подход был бы справедливым, если бы Украина отвечала атаками на энергетическую инфраструктуру.

В ответ на вопрос о том, могут ли анонсированные Зеленским ответные удары включать в себя атаки на нефтегазовые объекты, Галущенко сказал:

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Это было бы только справедливо.

При этом, он отрицает тот факт, что такое положение дел может привести к скачку цен и потрясениям на мировом рынке.

Галущенко убежден, что в мире и другие производители могут восполнить поставки топлива, потому возможные ответные удары по энергоструктуре России не стали бы столь критичными.

Я имею ввиду, что это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится, - добавил Галущенко.

Однако также министр акцентировал внимание на том, что он не является военнослужащим и возможные цели энергетических операций на территории России во время встречи с представителями правительства США не обсуждал.

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, оккупанты агрессора России зимой могут снова повторить акты энергетического террора, но уже в больших масштабах. Украине нужно защитить свои города, энергоинфраструктуру и коридоры в Черном море, чтобы выстоять в битве и одержать победу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Однако, энергетическая система Украины полностью готова к зиме, впервые сделали и систему защиты от ракетных атак агрессора России. Единственной угрозой энергетики являются обстрелы оккупантов и в стране возможны блэкауты, но они будут кратковременными. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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