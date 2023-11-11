Украина сможет нанести ответный удар в случае атак на энергетику

Ответные удары за атаку на энергообъекты зимой могут быть нанесены по российской нефтегазовой инфраструктуре. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Министр уверждает, что с падением температуры воздуха Россия с большой вероятностью усилит интенсивность ударов и такой подход был бы справедливым, если бы Украина отвечала атаками на энергетическую инфраструктуру.
В ответ на вопрос о том, могут ли анонсированные Зеленским ответные удары включать в себя атаки на нефтегазовые объекты, Галущенко сказал:
Это было бы только справедливо.
При этом, он отрицает тот факт, что такое положение дел может привести к скачку цен и потрясениям на мировом рынке.
Галущенко убежден, что в мире и другие производители могут восполнить поставки топлива, потому возможные ответные удары по энергоструктуре России не стали бы столь критичными.
Я имею ввиду, что это топливо, которое можно купить не только в России. Я уверен, что мир справится, - добавил Галущенко.
Однако также министр акцентировал внимание на том, что он не является военнослужащим и возможные цели энергетических операций на территории России во время встречи с представителями правительства США не обсуждал.
Ситуация в энергосистеме Украины
Напомним, оккупанты агрессора России зимой могут снова повторить акты энергетического террора, но уже в больших масштабах. Украине нужно защитить свои города, энергоинфраструктуру и коридоры в Черном море, чтобы выстоять в битве и одержать победу. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Однако, энергетическая система Украины полностью готова к зиме, впервые сделали и систему защиты от ракетных атак агрессора России. Единственной угрозой энергетики являются обстрелы оккупантов и в стране возможны блэкауты, но они будут кратковременными. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
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