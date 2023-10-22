В Украине будут блэкауты, но есть один нюанс – министр энергетики

Сложно прогнозировать, какие будут последствия для энергетики в результате ударов российских оккупационных подразделений, сказал Герман Галущенко.

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В Украине возможны краткосрочные блэкауты - Минэнерго / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Энергетическая система Украины полностью готова к зиме, впервые сделали и систему защиты от ракетных атак агрессора России. Единственной угрозой энергетики являются обстрелы оккупантов. В стране возможны блэкауты, но они будут кратковременными. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что энергосистема страны готова к зимнему периоду. Государство подготовило и систему защиты от российских ракетных атак.

По словам министра, на данный момент сложно сказать, какие будут последствия атак войск РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Обстрелы могут возобновиться после того как похолодает.

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"Система готова к прохождению сезона и с точки зрения генерации, и с точки зрения передачи электроэнергии. Поэтому единственное, что может повлиять драматично, – это действительно обстрелы. Спрогнозировать, каков будет масштаб тех обстрелов, какое влияние будет, какие разрушения будут – это очень сложно. Поэтому, безусловно, кроме подготовки просто системы есть еще введенные системы защиты, которые мы тоже впервые реализуем", - сказал Галущенко.

Будут ли блэкауты в Украине

Как утверждает глава Минэнерго, отключения электроэнергии в Украине возможно, однако "они будут носить временный характер".

Будут ли проблемы с электричеством в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, сколько часов украинцы будут без света в ближайшие месяцы. По его словам, в ближайшие месяцы могут возникнуть перебои с электроснабжением. Впрочем, специалисты будут работать над тем, чтобы быстро восстанавливать поврежденные оккупантами объекты.

Замминистра энергетики Светлана Гринчук заявила, что Херсон, область и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением. По ее словам, с технической точки зрения Украина готова к зимнему периоду, энергетические объекты отремонтированы.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что будут делать, если в Украине долго не будет света. Заместитель главы МВД Алексей Сергеев сказал, что при Кабинете министров создали штаб, который будет оперативно решать проблемы, возникшие в результате поражения россиянами критической инфраструктуры.

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