Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением – Минэнерго

Украина готова к зиме – проведены масштабные работы на генерации электроэнергии и распределительных сетей, сказала замглавы Минэнерго Светлана Гринчук.

https://glavred.info/politics/hersonshchinu-i-ryad-regionov-zimoy-zhdut-problemy-so-svetom-i-otopleniem-minenergo-10508299.html Ссылка скопирована

Наиболее угрожающая ситуация - в Херсоне и Херсонской области, - Минэнерго / Коллаж: Главред, фото: соцсети, ua.depositphotos.com

В период отопительного сезона проблемы с поставками тепла, электроэнергии и газа ожидаются в прифронтовых регионах. Самая сложная ситуация в Херсоне и Херсонской области. Впрочем, Украина готова к сложной зиме – критические объекты отремонтированы. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что регионы, города и районы, которые находятся недалеко от фронта, могут столкнуться с наиболее существенными проблемами с теплоснабжением, светом и газом.

"Конечно, самая сложная ситуация у нас в прифронтовых регионах. Мы все понимаем, что там практически каждый день продолжаются обстрелы… Наиболее угрожающая ситуация остается в Херсонской области и в самом городе Херсон", - сказала Гринчук. видео дня

По ее словам, после того как российские оккупанты подорвали плотину Каховской ГЭС, 1,5 тысячи потребителей Херсонской области до сих пор невозможно подключить к электроэнергии.

К тому же враг по-прежнему поражает объекты энергетики как только видит, что их отремонтировали. Специалисты по энергетике в такой ситуации постоянно оказываются под обстрелами.

Также заместитель министра напомнила, что недавно россияне нанесли удары по газораспределительной сети, вследствие чего 12 тысяч потребителей в Харьковской области остались без газоснабжения. Возобновить подачу топлива удалось лишь для половины потребителей.

Впрочем, Светлана Гринчук подчеркнула, что Украина готова к сложной зиме. Были проведены масштабные ремонтные работы на всех видах генерации электроэнергии и распределительных сетях.

Что ожидает Украину зимой

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал неутешительный прогноз на зиму. Как полагает Буданов, российские захватчики будут наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы страна столкнулась с блэкаутами. У вражеских войск достаточно ракет для реализации своих преступных намерений.

Председатель НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий считает, что энергосистема Украины готова к зиме и выдержит самый холодный день. По его словам, с технической точки зрения система готова к работе. Ремонтные работы проведены на достаточном уровне.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко предположил, что зимой Россия применит против Украины множество "Шахедов". По мнению экспертов, оккупанты будут задействовать дроны, поскольку у них есть некоторые сложности с запасами крылатых ракет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.