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"Нас ждет битва за электроэнергию": Буданов дал неутешительный прогноз на зиму

Анна Ярославская
12 октября 2023, 09:08 обновлено 12 октября, 09:38
У РФ достаточно сил и средств, потому что в последнее время оккупанты ограниченно наносили ракетные удары.
Кирилл Буданов, энергетика
Кирилл Буданов предупредил, что украинская энергетика снова будет под прицелом РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/Ukrenergo

В осенне-зимний период Украину снова ждут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры - российские оккупанты снова попытаются устроить нам блэкаут. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он напомнил, что в прошлом году планы российских захватчиков провалились.

"Но в их планах особых корректировок нет, поэтому они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию", - сказал глава ГУР в интервью Украинской правде.

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При этом, по словам Буданова, сил и средств у РФ достаточно, потому что в последнее время они ограниченно наносили ракетные удары.

"Некоторый запас враг восстановил. Этот запас не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам", - сказал глава ГУР.

Буданов добавил, что недостаток систем ПВО – это самая главная проблема Украины.

"Потому что все, чем они избивают, так или иначе летает. Так что нам нужно гораздо больше ПВО, чем сейчас есть", - сказал руководитель Главного управления разведки.

Как сообщал Главред, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина готовится противостоять возможным ударам российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.

По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам оккупантов по энергетическим объектам.

Ранее глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров также заявлял, что зимой страна-агрессор Россия будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, Украина не оставит это без ответа, но требуется больше оружия, в том числе многоцелевых истребителей.

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