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Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетике

Анна Ярославская
27 сентября 2023, 06:44 обновлено 27 сентября, 06:44
Украина не оставит без ответа новые атаки России на энергетическую инфраструктуру.
Рустем Умеров, ракетный удар
Рустем Умеров заявил, что Украина будет отвечать на удары РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook/Rustem Umerov, открытые источники

Зимой страна-агрессор Россия будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Украина не оставит это без ответа, но требуется больше оружия, в том числе многоцелевых истребителей. Об этом в эфире телеканала CNN заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы будем отвечать", – сказал он.

Глава Минобороны добавил, что украинским военным нужно как можно быстрее получить многоцелевые истребители, что поможет добиться больших успехов в контрнаступлении.

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"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру. Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", — сказал Умеров.

Смотрите видео - Рустем Умеров заявил, что Украина будет отвечать на удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины:

Как сообщал Главред, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина готовится противостоять возможным ударам российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.

По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам оккупантов по энергетическим объектам.

Отметим, по данным британской разведки, зимой страна-агрессор Россия вероятно будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году. В британском Минобороны считают, что Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска.

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