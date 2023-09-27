Украина будет отвечать: в Минобороны готовятся к возможным ударам РФ по энергетике

Зимой страна-агрессор Россия будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Украина не оставит это без ответа, но требуется больше оружия, в том числе многоцелевых истребителей. Об этом в эфире телеканала CNN заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.
"Мы будем отвечать", – сказал он.
Глава Минобороны добавил, что украинским военным нужно как можно быстрее получить многоцелевые истребители, что поможет добиться больших успехов в контрнаступлении.
"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру. Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", — сказал Умеров.
Смотрите видео - Рустем Умеров заявил, что Украина будет отвечать на удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины:
Как сообщал Главред, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина готовится противостоять возможным ударам российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой.
По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам оккупантов по энергетическим объектам.
Отметим, по данным британской разведки, зимой страна-агрессор Россия вероятно будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году. В британском Минобороны считают, что Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска.
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