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Буданов рассказал, как Украина будет противостоять ракетным ударам РФ осенью и зимой

Анна Ярославская
18 сентября 2023, 08:18 обновлено 18 сентября, 08:22
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Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам оккупантов по энергетическим объектам.
Ракета, Кирилл Буданов
Кирилл Буданов заявил, что РФ получит ответ за ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Украина готовится противостоять возможным ударам российских оккупантов по энергетической инфраструктуре осенью и зимой. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist.

По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам оккупантов по энергетическим объектам.

"Пусть начнут. Они тоже получат ответ", - заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Он также отверг предположения о том, что увеличившийся ударный потенциал Украины может привести к эскалации войны. По его словам, удары Сил обороны по оккупантам не нарушают правил ведения войны.

Как сообщал Главред, по данным британской разведки, зимой страна-агрессор Россия вероятно будет наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, как и в прошлом году. В британском Минобороны считают, что Россия, вероятно, способна создать значительные запасы крылатых ракет воздушного пуска.

Ранее Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

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