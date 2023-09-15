РФ может готовить ракетный удар: в ВС предупредили об опасности и раскрыли детали

В РФ производство ракет продолжается, предупредил Юрий Игнат.

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Юрий Игнат рассказал о запасе ракет у РФ / колаж: Главред, фото: АрміяInform, warfor.me

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, сколько ракет осталось у российских оккупантов.

В России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона новостей.

"Надо уточнить, что ракет (в России - ред.) меньше по состоянию на осень 2023-го года в разы, чем было по состоянию на 2022 год", - отметил представитель ВС ВСУ.

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Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

"И в ракетах, и в "Шахедах"... и западные СМИ тоже это подчеркивают, что как бы ни работали санкции, все равно Россия продолжает получать комплектующие для ракет", - добавил Игнат.

Ранее сообщалось, что Украина может получить от США дальнобойные ракеты c кассетными боеголовками. Администрация Байдена стремится усилить ВСУ, так как украинское давление на российские войска демонстрирует признаки прогресса.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия в обход санкций производит вдвое больше ракет, чем до 2022 года. Россия в обход санкций производит вдвое больше ракет, чем до 2022 года.

В воздушных силах рассказали, как РФ атаковала Украину ночью 11 сентября. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал первые подробности ночной атаки по Украине: сколько и откуда РФ запустила иранские дроны модели "Шахед".

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