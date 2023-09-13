РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала - разведка Британии

Части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте.

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Россия перебросила часть новой армии в Украину / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

В Минобороны Британии сообщили, что Россия перебросила на территорию Украины подразделения новой 25-й общевойсковой армии, которые планировала развернуть зимой.

"С большой вероятностью части новой 25-й общевойсковой армии России впервые переброшены в Украину. Формирование, скорее всего, сосредоточено в Луганской области на северо - востоке страны", - сообщили в разведке Британии.

Известно, что еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25 общевойсковой армии говорилось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года, отметили британские аналитики.

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Вполне вероятно, что части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте, а Украина продолжает контрнаступление по трем направлениям, говорится в сводке британской разведки.

В Минобороны Британии также считают, что существует реальная возможность того, что Россия попытается использовать части 25-й общевойсковой армии для создания резервных сил, которые не будут задействованы в боевых действиях и обеспечат командованию большую оперативную гибкость.

Напомним, что армия РФ перебрасывает на юг подмогу из Крыма. Армии России перетягивает усилия на юг и сосредотачивает их там, где им "припекает" по суше, но и через реку Днепр ВСУ наносят оккупантам мощные потери.

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