'Готовы переобуться': эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

Сотник утверждает, что это поражение станет смертельным для режима, но не смертельным для системы.

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Что произойдет с Россией, когда ВСУ будут возле Крыма / Коллаж Главред, ua.depositphotos.com

На сайте Главред состоялся чат с журналистом, писателем и публицистом, главным редактором канала Sotnik-TV Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал какие процессы могут запуститься в России, когда российский фронт посыплется на юге Украины и ВСУ вплотную подойдут к Крыму.

Сотник утверждает, что это поражение станет смертельным для режима, но не смертельным для системы. Это будет очень глубокая рана для Путина, поэтому полетит очень много голов.

"Система уже готова, стоит на низком старте. Другое дело, как долго она будет стоять на низком старте. Пожалуй, до того самого момента, когда столкнется лицом к лицу со словом "конец", когда следующий шаг будет означать поражение, когда это станет понятно даже самому тупому глубинарию. И тогда система может запросто переобуться в воздухе. Она уже к этому готова и подготовила пул спасителей, уже готова новая элита, все эти антипутинские "иноагенты", которые сейчас скрываются в европейских кустах: фейгины, невзоровы, венедиктовы, овсянниковы и другие гонимые при Путине страдальцы и навальнисты. Они уже готовы перехватить власть", - считает эксперт. видео дня

Публицисты подчеркнул, что он задает человеку один вопрос, чтобы понять, системна она или нет - нужно открывать архивы КГБ-ФСБ или нет.

"Все, что связано с Путиным, обязательно надо открывать, а глубже – нет, мне сразу становится понятно, что это системный опарыш. Я выступаю за полное открытие всех архивов. Да, я хочу, чтобы досье на Сотника наконец вышло, и любой мог прочитать его и удостовериться, что Сотник ни дня не работал на систему. И именно поэтому меня для системы вроде бы не существует, я, как вампир, в зеркале не отражаюсь. Система меня не видит", - отметил эксперт.

Сотник признался, что очень хочет, чтобы системы не стало, но она готова переобуться, сменить новое личико, спрятать клыки, снова надеть гражданский костюмчик и снова изображать из себя какую-то особь, с которой можно разговаривать. Это самая большая опасность, считает он.

Напомним, что Сотник рассказал, что война в Украине закончится внезапно. Эксперт считает, что Путин будет затягивать и изматывать войну в Украине. Он будет надеяться на то, что следующим президентом США станет Трамп.

Стало известно, как Путин сумел захватить власть в РФ. Как отметил Сотник, Путин назван политиком. Но он никогда не был политиком - он всегда был чиновником, серой мышкой, молью, которая перелетала из одного кабинета в другой.

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