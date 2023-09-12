В Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов: известно две версии

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что во временно оккупированном Крыму оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.

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В Крыму снимают гербы РФ с военкоматов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Telegram АТЕШ

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" сообщил, что во временно оккупированном городе Евпатория оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.

Партизаны в своем Telegram-канале показали кадры и озвучили две версии, почему оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.

"Возможно, это делается из-за опасений, что местное население начнет жечь их после начала мобилизации, и они как-то пытаются их скрыть. Или мы наблюдаем подготовку к очередному "жесту доброй воли", - предположили партизаны. видео дня

В Евпатории снимают российские гербы / скриншот: Telegram АТЕШ

Напомним, что эксперт назвал 100-процентные сценарии освобождения Крыма. Юрий Богданов отметил, что вести бои в Крыму достаточно трудно, ведь у украинских военных нет опыта боевых действий в горных условиях.

Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина. Сотник убежден, что в Крыму зарыт ключ к победе и окончанию войны. Крымский вопрос - это личный проект Путина.

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