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Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина - эксперт

Ангелина Подвысоцкая
6 сентября 2023, 19:46 обновлено 6 сентября, 19:53
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Александр Сотник убежден, что после освобождения Крыма может закончиться война.
Путин, ВСУ
Путина не станет после того, как ВСУ освободят Крым / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин не сможет усидеть в своем кресле, если российские оккупанты будут разгромлены на фронте в Украине. Именно освобождение Крыма является ключом к физическому исчезновению Путина. Об этом во время чата на Главреде заявил журналист и публицист Александр Сотник.

Он убежден, что это станет ключом еще и к окончанию войны.

"В Крыму зарыт ключ к победе и окончанию войны. Крымский вопрос – это личный проект Путина, к которому он хотел присовокупить всю Украину. Не получилось ... Крым – это то, с чего всё началось, им же всё должно и закончиться. Как только ВСУ вернут Крым, всё станет понятно, и с Путиным тоже", - сказал Сотник.

Эксперт добавил, что Путин не так держится за Донбасс, как за Крымский полуостров.

"Донбасс – это не та территория, в него нужно вкладывать и вкладывать, это прорва. А вот остальная территория Украины с Днепром, Одессой и Киевом – это другое дело. Даже российские пропагандисты говорили, что были готовы отказаться от западной Украины, им это не надо. А вот выход к морю, Одесса, Днепр, Харьков, Киев – это да", - добавил Сотник.

Смотрите видео с чатом Александра Сотника на Главреде:

Освобождение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский назвал способ освободить Крым без боев. По мнению украинского гаранта, разоружение российских оккупантов на полуострове можно будет провести политическим путем.

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, считает военный эксперт Олег Жданов. Как полагает аналитик, уже в рамках текущего контрнаступления украинские войска смогут выйти к Азовскому побережью, после чего нужно будет заходить на Крымский полуостров.

ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Военная разведка осуществила свои маневры на День Независимости Украины – 24 августа. Бойцам удалось выполнить все поставленные задачи.

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