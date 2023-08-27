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"Меньше жертв": Зеленский назвал способ освободить Крым без боев

Алёна Воронина
27 августа 2023, 22:47 обновлено 27 августа, 22:47
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Президент Украины подчеркнул, что нужно думать прежде всего о сохранении жизни украинских воинов.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Можно политически дожать демилитаризацию России в Крыму, считает Зеленский/ коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, офис президента Украины

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, можно будет "дожать демилитаризацию страны-агрессора России" во временно оккупированном Крыма политическим путем.

По его словам, это можно будет сделать тогда, когда украинские военные выгонят российских захватчиков с юга нашего государства и уже будут стоять на административной границе с оккупированным Крымским полуостровом. Это позволило бы уменьшить количество жертв. Об этом Зеленский заявил в интервью "1+1".

Ведущая Наталья Мосейчук попросила президента Украины прокомментировать сказанную им на саммите Крымской платформы фразу, что он не уверен, насколько можно сегодня публично говорить о военной деоккупации Крыма.

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"Меньше жертв. Если мы будем на административных или условных границах с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории украинского Крыма. Я считаю, что это было бы лучше. Я думаю, прежде всего, о тех, кто это будет выполнять", – отметил Зеленский.

Деоккупация Крыма

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым. Он подчеркнул, что освобождение Крымского полуострова от российских оккупантов вероятнее всего будет происходить военным путем, если страна-агрессор Россия к тому времени не поймет, что ей нужно убираться с нашей территории.

В то же время заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило отметил, что Крым будет освобождаться войной, а РФ развалится. Страна-агрессор Российская Федерация в своем нынешнем формате долго не будет существовать, считает он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к деоккупации Крыма и сообщил, что ВСУ двигаются вперед и продолжают наступательную операцию. Он отметил, что Россия может закрыть глаза на освобождение Крыма так же, как делала это во время отступления ее войск с других захваченных территорий Украины.

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