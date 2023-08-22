"Другого варианта нет": Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым

Если Украина не освободит Крым, то это будет означать консервацию ситуации и передачу войны нашим потомкам, подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым/ коллаж: Главред, фото: аппарат СНБО Украины, скрин

Освобождение Крымского полуострова от российских оккупантов вероятнее всего будет происходить военным путем, если страна-агрессор Россия к тому времени не поймет, что ей нужно убираться с нашей территории.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в преддверии саммита Крымской платформы, пишет "Укринформ". Он подчеркнул, что другого варианта, чем освобождение Крыма военным путем, мы не имеем.

"Для нас Крым является частью нашей территории. Мы должны освободить (Крым – ред.) более того, мы его будем освобождать. Скорее всего – это будет происходить военным путем, если страна-агрессор до сих пор не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет", – подчеркнул Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что если мы не освободим Крымский полуостров, это будет означать консервацию ситуации и передачу войны потомкам. Данилов подчеркнул, что страна-агрессор Россия никогда не успокоится, пока будет иметь в своем подчинении Крым.

Украина будет иметь определенные гарантии безопасности только тогда, когда выгонит российских оккупантов из Крыма и подвинет захватчиков в Азовском море.

"Если мы не будем иметь в Крыму своего военного флота, то имейте в виду, что мы будем находиться в крайне сложном состоянии с точки зрения безопасности постоянно. Поэтому нам нужно освободить Крым, наше Азовское море", - отметил Данилов.

Перспективы деоккупации Крыма

Ранее бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом. Украина способна разрушить всю логистику оккупационных войск России на юге, враг не сможет наладить военные поставки морем, считает Маломуж.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отмечал, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. По его словам, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес подчеркивал, что Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. Освобождение Крымского полуострова – ключ к победе Украины в войне, поскольку при таком сценарии российские войска упадут и на Донбассе, считает Ходжес.

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