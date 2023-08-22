РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: ранен мужчина, повреждены 20 домов

Была повреждена энергетическая инфраструктура, часть города была обесточена. Кроме этого, оккупанты ударили беспилотником по частному предприятию возле Днепра.

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РФ ударила ракетой по Кривому Рогу/ коллаж: Главред, фото: Telegram Днепропетровская ОВА

Утром во вторник, 22 августа, около 05:30 страна-агрессор Россия атаковала ракетой город Кривой Рог Днепропетровской области. В результате было повреждено более 20 частных домов и энергетическую инфраструктуру.

Пострадал мужчина 1953 года рождения. Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул в Telegram.

Вилкул отметил, что пострадавший мужчина имеет порезы на лице, ему оказали помощь, от госпитализации он отказался.

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В результате атаки пострадала также энергетическая инфраструктура, поэтому часть города была обесточена. Несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено.

"Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас осуществляется перезапуск электричеством. На сейчас частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта. Работают все службы. Начинается выдача тарпаулина, пленки, ОСБ и прием заявлений на материальную помощь из городского бюджета", – рассказал руководитель военной администрации города.

Оккупанты ударили дроном по частному предприятию

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram, что РФ ночью также атаковала Синельниковский район. Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному предприятию. Там произошел пожар, спасатели оперативно потушили огонь. К счастью, обошлось без погибших и раненых, рассказал глава ОВА.

"Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске. В результате атаки по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во Львове четыре человека получают медицинскую помощь.

18 августа РФ ударила ракетами по Запорожью, были повреждены жилые дома и учебные заведения. Враг нанес ракетный удар по одному из районов областного центра. Взрывной волной был поврежден ряд зданий.

Страна-агрессор Россия 19 августа совершила ракетный удар по Чернигову, попав в центр города. В результате атаки погибли семь человек. Среди погибших – 6 летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставили в реанимобиле в Киев в тяжелом состоянии. Сообщалось о 180 пострадавших.

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