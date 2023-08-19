Ракетный удар по Чернигову: число жертв выросло до 7, погибла 6-летняя девочка

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

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Ракетный удар по Чернигову оккупанты нанесли утром 19 августа / Коллаж: Главред, фото: МВД

Число жертв российского ракетного удара по Чернигову 19 августа возросло до семи. Среди погибших - 6 летняя девочка. Еще одну 12-летнюю девочку срочно доставляют в реанимобиле в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, 6-летняя девочка погибла от полученных ранений. Патрульным не удалось реанимировать ребенка. Мама девочки находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики.

"Погиб 6-летний ребенок. На месте патрульные пытались оказать помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

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Позже в МВД сообщили, что в Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы российского ракетного удара, это женщина. Таким образом, число погибших возросло до семи.

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

"12-летнюю девочку срочно доставляют в реанимобиле в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии", - добавили в МВД.

На крыше одного из домов вспыхнул пожар. Спасатели ГосЧС оперативно потушили огонь. На месте работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории.

Смотрите видео - Как выглядит Чернигов после удара русской ракеты:

Последствия ракетного удара по Чернигову / скриншот

Ракетный удар по Чернигову 19 августа

Мощные взрывы в центре Чернигова прогремели в субботу утром, 19 августа. В результате есть погибшие и раненые.

Об ударе российских оккупантов сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Вероятно, РФ применила баллистическую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета ударила прямо по центру города.

"Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.

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