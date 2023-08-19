РФ ударила по центру Чернигова баллистикой, есть погибшие и раненые

В центре Чернигова прогремели мощные взрывы в результате удара РФ.

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РФ ударила баллистикой по центру Чернигова / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Мощные взрывы в центре Чернигова прогремели в субботу утром, 19 августа, в результате есть погибшие и раненые.

Об ударе российских оккупантов сообщил в Telegram глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно, баллистическая ракета", - написал он.

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В свою очередь по сообщению Суспильного, РФ нанесла удар по центру Чернигова. Отмечается, что в результате удара есть погибшие и раненые.

"В результате обстрела россиянами центра Чернигова есть раненые и погибшие", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, сохраняется опасность применения ударных БПЛА в Черниговской области.

Что известно о погибших и пострадавших

И.о мэра Чернигова Александр Ломако в комментарии изданию Strana сообщил о жертвах ракетного удара РФ по центру Чернигова.

"На данный момент известно о шести погибших и более 11 раненых. Среди них есть те, кто пребывает в тяжелом состоянии. Это очередное военное преступление против мирного населения", — заявил Ломако.

Реакция президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что ракетный удар по центру Чернигова является причиной того, почему Украина объединяет мир против террористической Российской Федерации.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - пишет президент.

Он отметил, что Украина сделает все для консолидации мира против российского террора и защиты украинцев. "Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", - отметил президент.

Глава государства также опубликовал видео последствий удара РФ по центру Чернигова.

Смотрите видео - последствия удара РФ по центру Чернигова:

Последствия удара по центру Чернигова/ Скриншот

Ранее в стране-агрессоре России признали, что в ночь на 15 августа они совершили ракетный удар по шведскому заводу SKF в Луцке, в результате чего погибли трое сотрудников.

Напомним, в ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске. В результате атаки по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице.

Во Львове было 15 раненых, среди них 10-летний ребенок. Российская оккупационная армия атаковала Львовщину крылатыми ракетами. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6-попали в цель.

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