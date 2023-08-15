Ракетный удар по Львову: 15 раненых, среди них 10-летний ребёнок

Российская оккупационная армия атаковала Львовщину крылатыми ракетами. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 - попали в цель.

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Ракетный удар по Львову оккупанты нанесли рано утром 15 августа / Коллаж: Главред, фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

В ночь на 15 августа российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в ряде городов, в том числе и во Львове и области.

Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, российская оккупационная армия атаковала регион крылатыми ракетами в период с 05:20 до 05:30. Одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 - попали в цель.

"Во время этой ракетной атаки, к счастью, обошлось без погибших. Пострадали 15 человек. Самой младшей потерпевшей 10 лет, самой старшей – 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибов. Пять человек были госпитализированы", - написал Козицкий в Telegram.

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По его словам, оккупанты повредили около 40 домов. В частности, во Львове пострадали 20 домов в Железнодорожном районе. Больше всего – на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.

Одна из ракет попала по территории детского сада, повреждено здание детсада.

Во Львовской области:

в Ставчанах Львовского района повреждены 15 жилых домов в частном секторе, из них 6 – критически. Также повреждены легковые автомобили;

в селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет.

Продолжается обследование поврежденных зданий и ликвидация последствий удара.

Как сообщал Главред, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 4.00 15 августа 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования. Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

В ночь на понедельник, 14 августа, российские оккупанты атаковали Одессу дронами и ракетами. В результате произошел пожар в одном из гипермаркетов города. Также обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений. Для этой воздушной атаки по Одессе войска РФ применяли 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа "Калибр". Все они были сбиты.

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