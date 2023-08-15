РФ ударила ракетами, взрывы гремели в Днепре, Львове, Хмельницком: что известно

Оккупанты запускали ракеты из района Каспийского моря / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/andriysadovyi

Ночью 15 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара. В Воздушных силах сообщили о пусках крылатых ракет российскими оккупантами из района Каспийского моря. Взрывы прогремели в ряде городов: Днепре, Львове, Луцке, Запорожье, Хмельницком, Славянске.

Взрывы в Днепре

Взрывы в Днепре раздались в городе около 04:16. В местных пабликах писали о работе ПВО. Позже глава Днепропетровской ОВА сообщил о попадании по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар.

По предварительным данным, один человек пострадал.

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Взрывы во Львове

Примерно в 05:20 взрывы прозвучали во Львове и области. Их было несколько. Взрывы подтвердили местные власти.

"Львовская область, все слышат. Сохраняйте информационную тишину!.. Львовщина! Оставайтесь в укрытиях! Опасность еще очень высока!", - написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во Львове снова взрывы. Прошу, не пренебрегайте укрытием. Не находитесь возле окон", - написал мэр города Андрей Садовый.

Около половины шестого утра Козицкий сообщил, что, по предварительным данным, есть попадания в области.

"Львов остается целью неприятеля. Оставайтесь в укрытиях!", - отметил он.

"Много сбитых ракет, но и есть попадания по Львову. К сожалению, пострадали и частные помещения. Соответствующие службы уже все на выезде", - добавил Садовой.

Позже стало известно, что во Львове после ракетной атаки РФ есть попадание в жилые дома. На верхних этажах вспыхнул пожар. Проводится эвакуация людей. Все службы на месте, сообщил мэр города Садовый и опубликовал фото с места "прилета".

Во Львове - попадание в жилой дом / Фото: t.me/andriysadovyi

Взрывы в Запорожье

Около половины пятого утра звуки взрывов слышали в Запорожье и Запорожском районе.

Взрывы в Хмельницком и области

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" - сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

В Воздушных силах заявили также о фиксации ракет врага в направлении Староконстантинова, где расположен аэродром.

Взрывы в Славянске

В ночь на 15 августа в Славянске Донецкой области также раздались взрывы. По данным СМИ, два сильных взрыва прогремели около 04:01 во вторник, 15 августа.

Ракетный удар по Одессе 14 августа

В ночь на понедельник, 14 августа, российские оккупанты атаковали Одессу дронами и ракетами. В результате произошел пожар в одном из гипермаркетов города. Также обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений.

Для этой воздушной атаки по Одессе войска РФ применяли 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа "Калибр". Все они были сбиты.

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