Ночью РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Оккупанты применили 15 дронов и восемь ракет "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты.

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Враг трижды атаковал ночью Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: Суспільне

В ночь на понедельник, 14 августа, российские оккупанты атаковали Одессу дронами и ракетами. В результате произошел пожар в одном из гипермаркетов города. Также обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений.

Как сообщил в Telegram спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, для этой воздушной атаки по Одессе войска РФ применяли 15 ударных БПЛА и 8 ракет типа "Калибр". Все они были сбиты.

"Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук и 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты", - рассказал он.

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Обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, разбиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией.

Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.

Атаки на Одессу

В ночь на 2 августа российские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты переключились с атак по портам Большой Одессы на атаки по Дунайским портам Одесской области, потому что выискивают новую тактику для нанесения как можно большего вреда Украине.

Ранее сообщалось, что за неделю РФ потратила на удары по Одесской области более $280 млн. Самая дорогая атака была 19 июля, когда были повреждены, среди прочего, ЖК "Акварель" и Слободское кладбище – 131 миллион долларов.

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