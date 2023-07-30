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75 ракет и 100 БПЛА: за неделю РФ потратила на удары по Одесщине более $280 млн

Алина Дембицкая
30 июля 2023, 15:55 обновлено 30 июля, 15:58
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Самая дорогая атака была 19 июля, когда были повреждены, среди прочего, ЖК "Акварель" и Слободское кладбище – 131 миллион долларов.
75 ракет и 100 БПЛА: за неделю РФ потратила на удары по Одесщине более $280 млн
За неделю РФ потратила на удары по Одесщине более $280 млн / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Нацполиция

Страна-агрессор Россия с 18 по 24 июля выпустила в сторону Одесской области не менее 75 ракет и около 100 БПЛА. Приблизительная общая стоимость использованных средств против портовой инфраструктуры Украины – более $280 млн. Об этом информирует издание Forbes.

"В результате ракетных ударов было уничтожено более 460 000 т зерна и несколько зерновых терминалов. Десятки человек получили ранения. В акватории Дуная заблокированными оказались десятки грузовых судов. Несмотря на то, что порт Рени граничит с территорией Румынии на другом берегу Дуная, НАТО не приняло достаточно жестких мер реагирования", - говорится в статье.

По данным издания, самая дорогая атака была 19 июля, когда было повреждено, среди прочего, ЖК "Акварель" и Слободское кладбище – 131 миллион долларов. А вот обстрел 23 июля, во время которого был прилет по Спасо-Преображенскому собору, обошелся захватчикам в 45 миллионов долларов.

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Одеса
Чем армия РФ обстреливала Одесскую область? / Forbes

Отмечается, что российская армия для ударов по украинским портам применяет большинство имеющихся у нее средств. Во время атак используют крылатые ракеты "Калибр", которые запускают с кораблей и подводных лодок, ракеты Х-59 и Х-22 воздушного пуска, а также "Оникс" и "Искандер" наземного пуска. Таким образом, украинская ПВО не может сконцентрировать свои средства на одном типе целей. А одновременный перехват различных типов целей – сложная задача, требующая насыщенной противовоздушной обороны.

Российские атаки по Одессе

Как сообщал Главред, из-за российской атаки по Одессе 25 исторических зданий превратились в руины. Российские оккупанты направили ракеты на исторический центр города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, РФ атакует Одессу, чтобы попытаться отрезать Украину от Черного моря. Украина знает о планах страны-агрессора России и ответит Москве должным образом, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Недавно в NYT объяснили, почему город так важен в войне. Так, Одесса имеет экономическое, символическое и стратегическое значение. И для российского диктатора Путина Одесса занимает особое место в его захватнической войне.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук рассказал, каким будет ответ ВСУ за Одессу. По словам военного, ответный удар будет нанесен по оккупантам РФ в Крыму. Это особенно выгодно ВСУ, поскольку именно на полуострове создан хаб для войск захватчиков, которые ведут бои с Украиной на запорожском и восточном фронте.

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