В Британии рассказали, как РФ уничтожает следующее поколение защитников Украины

Страна-агрессор Россия похищает украинских детей, чтобы уничтожить под корень следующее поколение защитников Украины. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Армияinform.
"Россияне похищают детей, чтобы уничтожить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий", - заявила Симмонс.
По ее словам, поскольку война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет, то вопрос изъятия детей не является новым.
"Похищение, помимо прочего, создает психологический барьер между детьми и их родителями. Мы знаем, что есть дети, которые возвращаются из России с мыслью, что воевать россиянам против Украины — это правильно", - рассказала посол Великобритании.
Поэтому перед Украиной, по ее мнению, встал не один, а два вопроса: первый – это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй – это психологическая помощь после промывания мозгов россиянами.
Путин "узаконил" депортацию украинцев
Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин "узаконил" депортацию украинцев с оккупированных территорий. Так, глава кремлевского режима 27 апреля подписал указ, согласно которому разрешил после 1 июля 2024 года депортацию с оккупированных территорий тех украинцев, которые не хотят получать российский паспорт и желают сохранить украинское гражданство.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пояснили, что таким образом страна-агрессор РФ хочет заставить украинцев получать паспорта России, а также создает новую "схему" для депортации.
Ранее Главред рассказывал, что из Беларуси домой вернули 14-летнего подростка, которого похитили оккупанты из Черниговщины. Парня разлучили с семьей в селе Ягодное. Российские военнослужащие забрали ребенка, заявив, что везут парня на лечение.
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