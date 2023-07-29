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В Британии рассказали, как РФ уничтожает следующее поколение защитников Украины

Алина Дембицкая
29 июля 2023, 19:42 обновлено 29 июля, 19:42
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Поскольку война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет, то вопрос изъятия детей не является новым.
Мелинда Симмонс, ВСУ
В Британии рассказали, как РФ уничтожает следующее поколение защитников Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Страна-агрессор Россия похищает украинских детей, чтобы уничтожить под корень следующее поколение защитников Украины. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в интервью Армияinform.

"Россияне похищают детей, чтобы уничтожить под корень следующее поколение защитников Украины. Все это ужасно. Это ужасно на всех мыслимых уровнях. И для меня это вопрос, который не требует столько дискуссий", - заявила Симмонс.

По ее словам, поскольку война в Украине продолжается уже на протяжении многих лет, то вопрос изъятия детей не является новым.

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"Похищение, помимо прочего, создает психологический барьер между детьми и их родителями. Мы знаем, что есть дети, которые возвращаются из России с мыслью, что воевать россиянам против Украины — это правильно", - рассказала посол Великобритании.

Поэтому перед Украиной, по ее мнению, встал не один, а два вопроса: первый – это необходимость вернуть детей в их семьи, а второй – это психологическая помощь после промывания мозгов россиянами.

Путин "узаконил" депортацию украинцев

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин "узаконил" депортацию украинцев с оккупированных территорий. Так, глава кремлевского режима 27 апреля подписал указ, согласно которому разрешил после 1 июля 2024 года депортацию с оккупированных территорий тех украинцев, которые не хотят получать российский паспорт и желают сохранить украинское гражданство.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пояснили, что таким образом страна-агрессор РФ хочет заставить украинцев получать паспорта России, а также создает новую "схему" для депортации.

Ранее Главред рассказывал, что из Беларуси домой вернули 14-летнего подростка, которого похитили оккупанты из Черниговщины. Парня разлучили с семьей в селе Ягодное. Российские военнослужащие забрали ребенка, заявив, что везут парня на лечение.

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