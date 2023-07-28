"Нас склоняли к переговорам неоднократно": Данилов оценил шансы на диалог с РФ

Тот дух и та воля, которая есть у украинского народа, уже никуда не исчезнет, подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов рассказал о возможности диалога с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Шансы западных партнеров добиться у Украины согласия на мирные переговоры со страной-агрессором Россией - минимальные. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии ТСН.

""Нас склоняли [к переговорам] неоднократно за все времена, начиная с 1600-х годов. Главное не проиграть себе и не проиграть себя. Тот дух и та воля, которая у нас есть, она уже никуда не исчезнет. Они уже ошиблись один раз, 24 февраля [2022 года], когда все считали, что у нас нет возможности", - сказал Данилов.

Также секретарь СНБО категорически опроверг возможные "упреки" Запада за "медленное контрнаступление", утверждая, что Силы обороны применяют все имеющиеся у них средства.

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"Что касается того, что нам дали "большое количество техники", надо быть осторожными с этими высказываниями. Дали ли нам столько, сколько нужно? Не совсем. К сожалению", - подчеркнул он.

Переговоры Украины и России

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пойдет на переговоры с агрессором Россией на невыгодных для себя условиях. По словам чиновника, роль Украины на международной арене существенно возросла, поэтому Киев может придерживаться подобной позиции.

В американском Институте изучения войны сказали, что Путин возобновил свою кампанию, направленную на запуск переговоров с Украиной на выгодных России условиях. Аналитики отметили, что Путин сам снова заговорил о переговорах и обвиняет западный мир в том, что союзники Украины, мол, "мешают начать диалог".

Недавно Путин цинично пожаловался Африке на Украину и заклянчил переговоры. Директор Кремля Владимир Путин придумал, что агрессор Россия напала на Украину, мол, из-за "угроз безопасности" его стране со стороны западного мира.

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