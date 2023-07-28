Путин цинично пожаловался Африке на Украину и заклянчил переговоры

Директор Кремля Владимир Путин придумал, что агрессор Россия напала на Украину, дескать, из-за "угроз безопасности" его стране со стороны западного мира.

https://glavred.info/world/putin-pozhalovalsya-afrike-na-ukrainu-i-zaklyanchil-peregovory-10489102.html Ссылка скопирована

Путин, войска которого на днях нанесли ракетных удар по Одессе, говорит, что якобы "хочет переговоров" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Нацполиция

Председатель страны-оккупанта России Владимир Путин цинично заявил, что Москва, дескать, "хочет вести переговоры с Киевом", тогда как Украина якобы "отказывается". Нападение агрессора Российской Федерации на Украину он "объяснил" будто бы "угрозой со стороны коллективного Запада".

На саммите Африка-Россия Путин поделился выдумкой, согласно которой Россия, мол, "всегда за переговоры", а Украина якобы "отказывается". Об условиях переговоров, за которые выступает Кремль, он цинично умолчал.

"Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры", - считает Путин.

видео дня

Также он обвинил США и НАТО в якобы "создании угроз для России". Поэтому, мол, Россия и напала на Украину.

"Я неоднократно заявлял, что мы готовы вести переговоры, но мы же не можем навязывать эти переговоры", - подчеркнул Владимир Путин.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский говорил, что у Украины есть только одно условие для начала мирных переговоров с Россией. Как сказал гарант, Киев будет готов к переговорам с Москвой после того, как ВСУ выйдут на свои границы по состоянию на 1991 год.

Президент Чехии Петр Павел предположил, "окно возможностей" на фронте для Украины есть до конца года, после чего начнется переговорный процесс. По мнению Павла, западный мир может уменьшить военную поддержку украинского государства.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал России жесткое условие Украины по переговорам. В частности, диалог между Киевом и Москвой начнется после того, как Кремль заберет свои оккупационные войска с захваченного Крымского полуострова.

Другие новости: