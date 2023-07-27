'РФ хочет уничтожить Украину': порты могут исчезнуть через 2-3 месяца - Гуменюк

Украине срочно нужна противовоздушная и противоракетная оборона, подчеркнула Гуменюк.

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Украинские порты могут исчезнуть через 2-3 месяца / Коллаж: Главред, фото: Мининфраструктуры, Media Center Ukraine

Украина может совсем остаться без портов из-за постоянных атак страны-агрессора России. Именно поэтому нашей стране нужны новые системы противовоздушной обороны. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет Le Monde.

"Нам нужна противовоздушная и противоракетная оборона. Усиленная, мощная, современная, способная противостоять тем типам ракет, которые использует против нас противник", - сказала Гуменюк.

Как подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг", украинские защитники также нуждаются в истребителях F-16, поскольку они способны бить по российскому вооружению и кораблям.

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"Несмотря на то, что наша страна уже имеет западные системы обороны, включая высокотехнологичный американский противоракетный комплекс Patriot, Россия каждый раз совершенствует свою тактику и не останавливается", - добавила пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она отметила, что захватчики могут одновременно запустить крылатые, гиперзвуковые и противокорабельные ракеты, когда средства обороны рассредоточены и не все из них способны противостоять этой угрозе.

Гуменюк рассказала, что российские захватчики пока заблокировали практически все украинские порты, и ни одно судно не может выйти оттуда.

"Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта... Они хотят доминировать в Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Они хотят уничтожить Украину как страну, способную кормить весь мир", - подчеркнула она.

РФ атакует украинские порты

Как сообщал Главред, армия России хочет максимально усложнить ситуацию на южной части фронта, поэтому оккупанты пытаются атаковать портовую инфраструктуру Одессы. Ситуация на юге очень напряженная, сложная.

Руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко заявил, что обстрел портов показывает, что Украина-заложник отношений Эрдогана и Путина. Обстрелами портов российские оккупанты в первую очередь отправляют сигнал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Недавно в Белом доме заявили, что РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов. В США заявили, что есть признаки готовности России атаковать гражданские грузовые суда в Черном море. Это серьезно повлияет на продовольственную безопасность.

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