Обстрел портов показывает, что Украина – заложник отношений Эрдогана и Путина – Клименко

Страна-агрессор Россия обстреливает юг Украины в первую очередь для того, чтобы отправить сигнал Турции.

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Украина стала заложником отношений Эрдогана и Путина, считает Клименко/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Одесской области, Главред

Вся текущая ситуация на юге Украины с зерновой сделкой, обстрелами Одесской области и Николаева указывает, что Украина стала заложником взаимоотношений страны-агрессора России и Турции. Обстрелами портов российские оккупанты в первую очередь отправляют сигнал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Такое мнение высказал главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в интервью Главреду. По его словам, есть две причины, почему оккупанты обстреливают юг Украины. Первая – таким образом они пытаются помешать украинскому контрнаступлению и отвлечь украинские силы, а также отомстить за Крымский мост. Вторая – они пытаются повлиять на турецкого президента.

"Главный месседж они направляют президенту Турции Эрдогану. Известно (и мы всегда об этом говорим), что зерновое соглашение – это на 99% личный геополитический проект Эрдогана. Потому что Турция действует так, чтобы быть лидером исламского мира. А страны исламского мира сейчас – это преимущественно Африка и Азия. Именно поэтому Российскую Федерацию это, конечно, беспокоит, потому что их интересы с Турцией там пересекаются", – пояснил Клименко.

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К тому же, Турция за последнюю неделю совершила много довольно неожиданных международных действий, которые не понравились стране-агрессору России. Так, Эрдоган несколько раз заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, освобождение Крыма и крымских татар, а также о том, что Украина заслуживает быть членом НАТО.

Еще один шаг, который не понравился России – то, что Турция разблокировала членство Швеции в НАТО. Кроме этого, Анкара решила допустить экспертов по атомной энергетике из Франции к экспертизе строительства атомной станции, которое в Турции проводит РФ, рассказал эксперт.

"То есть в российском политикуме и в приближенных к "царскому двору" экспертных кругах уже прямо говорят, что, скорее всего, Турция перестает быть дружественной страной к России", – отметил он.

Также Клименко напомнил, что российский диктатор Владимир Путин планировал осуществить визит в Турцию сразу после перевыборов Эрдогана, однако такой визит не состоялся. Теперь планируется, что он якобы должен состояться в августе, однако РФ не подтверждает дату.

По словам эксперта, такое поведение РФ указывает на то, что Москва хочет разобраться с нынешней ситуацией, которая сложилась в отношениях Москвы и Анкары, ведь речь идет о контроле над Черным морем.

"Фактически вся текущая ситуация на юге Украины с зерновой сделкой, обстрелами Одесской области и Николаева делает Украину заложником этих взаимоотношений России и Турции", – подытожил Клименко.

Кто такой Андрей Клименко Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) – украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия. Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем". С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш". С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении. С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

РФ вышла из зернового соглашения и угрожает атаками на суда

Ранее сообщалось, что Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. О таком решении заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, РФ якобы "вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

После этого Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

В Белом доме заявили, что РФ готовится устроить морскую блокаду украинских портов. В США заявили, что есть признаки готовности России атаковать гражданские грузовые суда в Черном море. Это серьезно повлияет на продовольственную безопасность.

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