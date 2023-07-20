Реакция будет зеркальной: Украина ответила на угрозы РФ топить корабли

С 21 июля Украина будет считать все корабли, следующие в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

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Украина ответила на угрозы РФ топить корабли/ коллаж: Главред, фото: ВМС ВСУ

Министерство обороны Украины ответило на угрозы страны-агрессора России относительно того, что РФ с 20 июля будет считать все суда, которые будут следовать в украинские порты, перевозчиками военных грузов. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе.

С 21 июля Украина будет считать все суда, которые будут следовать в порты в РФ или на оккупированных территориях, такими, которые перевозят военные грузы. Соответствующее заявление МОУ опубликовало около 15:00 в четверг, 20 июля.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов российской федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", – говорится в заявлении Минобороны Украины.

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В то же время в МОУ отметили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины с 05:00 20 июля 2023 года запрещено как опасное. Отмечается, что уже была обнародована соответствующая навигационная информация для мореплавателей.

В Минобороны Украины добавили, что страна-агрессор Россия в очередной раз грубо нарушила право на свободное судоходство, которое универсально для всего мира, а также сознательно подрывает продовольственную безопасность, чем обрекает на голод миллионы людей в мире.

"Открыто угрожая гражданским судам, которые перевозят продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов рф и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины", – отметили в МОУ.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за все риски полностью ложится на руководство страны-агрессора России. При этом в МОУ отметили, что Украина имеет все необходимые средства, чтобы дать отпор РФ на море, и что это подтверждает судьба крейсера "Москва".

РФ вышла из зернового соглашения

Ранее сообщалось, что Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом решении заявил пресс-секретарь диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, якобы Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 20 июля якобы будут считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут следовать в черноморские порты Украины. РФ будет рассматривать эти суда как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

При этом Путин поставил более 5 условий Украине для восстановления "зернового соглашения". Путин уверяет, что "готов рассмотреть" возвращение к соглашению, если "будут реализованы все без исключения... принципы участия РФ".

У Зеленского ответили на шантаж РФ по "зерновому соглашению". Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что причиной того, что Путин снова начал шантажировать Украину "зерновой сделкой", является отсутствие международной реакции на террористические действия страны-агрессора РФ.

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