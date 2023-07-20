Угрозы Путина не помогли: Евросоюз ударил санкциями по России

Европейские санкции против РФ включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения.

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ЕС продливает санкции против РФ / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео

Россия будет находиться под экономическими санкциями Европейского союзе еще минимум 6 месяцев за войну в Украине.

Сегодня, 20 июля, Совет ЕС принял решение продлить санкции против РФ еще на полгода, то есть до 31 января 2024 года, сообщает Европейский совет.

Европейские санкции против РФ включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

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Также они предусматривают:

запрет на импорт и транспортировку сырой нефти, которая перевозится по морю,

некоторых нефтепродуктов из России в ЕС,

отключение нескольких российских банков от SWIFT,

а также прекращение деятельности в ЕС прокремлевских СМИ.

Стоит отметить, что 19 июля президент диктатор Владимир Путин поставил условие Украине для возвращения в "зерновую сделку". Он потребовал снять санкции с РФ и вернуть российские банки к системе SWIFT.

Санкции против РФ

Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

21 июня, послы Европейского союза согласовали 11-й пакет санкций против России. "Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.

Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

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